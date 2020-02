കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് സര്‍വീസിലേക്ക് നടന്ന പ്രാഥമിക പരീക്ഷയില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ സ്വകാര്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഗൈഡില്‍ നിന്ന് അതേപടി പകര്‍ത്തിയെന്ന് ആരോപണം. ജനറല്‍ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നാം പേപ്പറിലെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഓപ്ഷനുകളില്‍ പോലും മാറ്റാം വരുത്താതെ പകര്‍ത്തിയെഴുതിയെന്നാണ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പറയുന്നത്.

@CMOKerala @vijayanpinarayi Sir, Bringing this matter to your attention with utmost despair and dejection. It is disheartening to see that many of the questions that appeared in KAS prelims which was held on 22/02/2020 are directly taken from the rank file of a..(contd.) pic.twitter.com/SUJaMTxkvi — Hariprasad K Kotarathil (@vrikodaran) February 24, 2020

ചോദ്യപേപ്പര്‍ കോഡ് 'എ'യില്‍ 63, 64, 66, 67, 69 നമ്പര്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് പരാതി. ഇതില്‍ 67ാമത്തെ ചോദ്യത്തില്‍ ഗൈഡിലുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുപോലും ചോദ്യപേപ്പറില്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നത് പരാതിക്ക് ബലം പകരുന്നു.

(Contd.) Private Institute, named BRILLIANCE COLLEGE without even bothering to alter the choices. KAS has been the dream of lakhs of aspirants in the State.Though PSC has taken drastic measures like not allowing even normal analog watches inside the hall to make the exam (contd.) — Hariprasad K Kotarathil (@vrikodaran) February 24, 2020

To makes things more clear posting here the snapshots of the question booklet. See Qs. No.s 63, 64, 66, 67, 69. Fun fact is in Qs.67, 'Unity of Command' is misprinted as 'Utility of Command'. You can see the same mistake in Rank file too. pic.twitter.com/7Lk55CSe2j — Hariprasad K Kotarathil (@vrikodaran) February 24, 2020

Which of the following violates the principle of Utiltiy of command ? എന്നാണ് 67ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇതില്‍ 'Utiltiy' എന്ന സ്ഥാനത്ത് Unity എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഈ പിശക് ഗൈഡിലും ചോദ്യപേപ്പറിലും കാണാം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ പരിശോധിക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി. പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗികമായി പരാതികള്‍ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം കെ.എ.എസ്. പരീക്ഷയില്‍ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങള്‍ 2001ല്‍ നടന്ന പാകിസ്താന്‍ സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയില്‍ നിന്ന് കോപ്പിയടിച്ചതാണെന്ന ആരോപണവുമായി പി.ടി. തോമസ് എം.എല്‍.എയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 22നാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് സര്‍വീസിലേക്കുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷ നടന്നത്. 1500ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിലായി മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ പരീക്ഷ എഴുതി. പതിവ് പി.എസ്.സി. പരീക്ഷകളില്‍ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു കെ.എ.എസ്. പരീക്ഷ. ചോദ്യങ്ങള്‍ യു.പി.എസ്.സി. നിലവാരം പുലര്‍ത്തിയെന്നും ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ അഴത്തിലുള്ള അറിവ് അളക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് പൊതു വിലയിരുത്തല്‍. മുന്‍ മാതൃകകള്‍ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും വലിയ പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ പരീക്ഷ നടത്താനായതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു പി.എസ്.സിയും.

സംസ്ഥാനത്തിനുപുറത്തുള്ള ഐ.ഐ.ടി. പ്രൊഫസര്‍മാരെയും അക്കാദമിക് വിദഗ്ധരെയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയ്യാറാക്കിയതെന്നായിരുന്നു പി.എസ്.സി. അധികൃതരുടെ അവകാശവാദം. കെ.എ.എസ്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയില്‍ നിലവാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ വേണമെന്ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നെന്നും വാര്‍ത്തകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പി.എസ്.സിയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ വിവാദം.

പി.എസ്.സി. ചോദ്യക്കടലാസുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണവും നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. പരീക്ഷയ്ക്കു വരാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന തരത്തില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളുടെ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നതായി പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

