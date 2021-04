ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന പേരില്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നത് വ്യാജ തൊഴില്‍ വിജ്ഞാപനമെന്ന് പ്രസ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ബ്യൂറോ (പി.ഐ.ബി). ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് വ്യാജ വിജ്ഞാപനത്തെക്കുറിച്ച് പി.ഐ.ബി അറിയിച്ചത്.

ഇത്തരം വിജ്ഞാപനങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പി.ഐ.ബി, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥാപനമില്ലെന്നും ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

A notification issued by 'Bio Chemic Education Grant Commission' is claiming to offer employment under the Government of India. #PIBFactCheck: This organization is #Fake and is projecting itself to be a body of the Government of India.



