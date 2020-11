കോഴിക്കോട്: പോളിടെക്‌നിക്കുകളില്‍ എം.ടെക്. ബിരുദമില്ലാത്ത അഞ്ച് അധ്യാപകരെ വകുപ്പ് മേധാവിസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയതിനുപിന്നാലെ ബി.ടെക്. യോഗ്യത മാത്രമുള്ള ആള്‍ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി വകുപ്പുമേധാവിയായി നിയമനം. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പില്‍ അധ്യാപകനിയമനത്തില്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ നിയമിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരമുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതിയും അഡ്മിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിലും ഉത്തരവിട്ടതിനുപിന്നാലെയാണ് വിവാദമായ നിയമന ഉത്തരവ് ബുധനാഴ്ച ഇറക്കിയത്.

ടെക്സ്‌റ്റൈല്‍ ടെക്‌നോളജി വിഭാഗത്തിലാണ് വിവാദ നിയമനം. ടെക്സ്‌റ്റൈല്‍ ടെക്‌നോളജിയില്‍ കേരളത്തില്‍ എം.ടെക്. കോഴ്‌സ് ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ബി.ടെക്. യോഗ്യതയുള്ള ആളെ വകുപ്പുമേധാവിയായി നിയമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്. വകുപ്പുമേധാവിയുടെ തസ്തിക ഒഴിച്ചിടുന്നത് ഭരണപരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. എം.ടെക്. കോഴ്‌സ് പൂര്‍ത്തിയായവരെ മാത്രമേ വകുപ്പുമേധാവിയായി നിയമിക്കാവൂ എന്ന് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തേ, ബി.ടെക്. യോഗ്യത മാത്രമുള്ളവരെ വകുപ്പുമേധാവിയായി നിയമിച്ചതിനെ ചില അധ്യാപകര്‍ കോടതിയിലും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് ട്രിബ്യൂണലിലും ചോദ്യംചെയ്തിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായി വിധിവന്നപ്പോള്‍ അഞ്ച് വകുപ്പുമേധാവിമാരെ തരംതാഴ്ത്തി. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പുതിയ നീക്കം. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ വകുപ്പുമേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനം നടത്തണമെന്ന് എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രമേ പുതുക്കിയ ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ നല്‍കാവൂ എന്ന ഉത്തരവും മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. 2014-ല്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. ശമ്പള സ്‌കെയില്‍ നടപ്പാക്കിയപ്പോള്‍ ബി.ടെക്. യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ വകുപ്പ് മേധാവിപദവികളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സ്‌കെയിലാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. ഓട്ടോമൊബൈല്‍ ബ്രാഞ്ചിലും കേരളത്തില്‍ എം.ടെക്. കോഴ്‌സ് ഇല്ല. ഇതില്‍പ്പെടുന്ന രണ്ട് അധ്യാപകര്‍ രണ്ടുവര്‍ഷം അവധിയെടുത്ത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോളേജില്‍നിന്ന് എം.ടെക്. ബിരുദം നേടിയശേഷമാണ് ഇവര്‍ക്ക് വകുപ്പുമേധാവി പദവിയില്‍ എ.ഐ.സി.ടി.ഇ. ശമ്പളസ്‌കെയില്‍ അനുവദിച്ചത്.

ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കണം

ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ഗവ. പോളിടെക്‌നിക്കില്‍ വകുപ്പ് മേധാവിവായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കിയ ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി പിന്‍വലിക്കണം. എം.ടെക്. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളെ വകുപ്പുമേധാവിയായി നിയമിച്ചത് ശരിയല്ല. ഉത്തരവില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് എല്ലാ പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലും വ്യാഴാഴ്ച പ്രതിഷേധം ആചരിച്ചു.

ടി.എസ്. രഘുലാല്‍, കെ.ജി.ഒ.എ. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

Content Highlights: Appointment of ineligible person as head of the department in polytechnic colleges in kerala