തിരുവനന്തപുരം: ജോലി സമയത്ത് സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററില്‍ പഠിപ്പിക്കാന്‍ പോയ മുപ്പതോളം സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിജിലന്‍സ് കയ്യോടെ പിടികൂടി.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യാപകമായി ഓഫീസ് സമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും ട്യൂഷന്‍ സെന്ററുകളില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതായി വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ വി.എസ് മുഹമ്മദ് യാസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ മിന്നല്‍ പരിശോധനയിലാണ് അനധികൃത ക്ലാസെടുക്കല്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 150ല്‍പ്പരം സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററുകളിലാണ് മിന്നല്‍ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഓഫീസ് സമയത്തുള്‍പ്പടെ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ ട്യൂഷന്‍ സെന്ററുകലില്‍ ക്ലാസെടുക്കുന്നതായി വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി.

നിരവധി പരാതികള്‍ ലഭിച്ചതിനേതുടര്‍ന്നാണ് വിജിലന്‍സ് പരിശോധന നടത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ അഭ്യസ്ഥവിദ്യരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ - ഉപജീവന മാര്‍ഗ്ഗമായ ട്യട്ടോറോറിയല്‍/പാരലല്‍ കോളേജുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും വ്യാപകമായി ജോലിനോക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.

പരിശോധനയില്‍ മുപ്പതിലധികം പേരാണ് കുടുങ്ങിയത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ ആറ് അധ്യാപകരും ഒരു കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി കണ്ടക്ടറും, കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിസണ്‍ ഓഫീസറും ഒരു സെയില്‍ ടാക്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും, മൂന്ന് അധ്യാപകരും ഒരു കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി കണ്ടക്ടറും പരിശോധനയില്‍ കുടുങ്ങി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഒരു ലീഗല്‍ മെട്രോളജിയിലെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു സിവില്‍ സപ്ലെസ് സെയില്‍സ്മാനും, ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ ഒരു ക്ലര്‍ക്കും റവന്യൂ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലെ ഒരു ക്ലര്‍ക്കും ഒരു അധ്യാപകനും, ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ ഒരു വില്ലേജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസറും വലയിലായി. പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ഒരു അധ്യാപകനും, മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ രണ്ട് അധ്യാപകരും, വയനാട് ജില്ലയില്‍ ഒരു അധ്യാപകനും, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ രണ്ട് അധ്യാപകരും, കാസര്‍കോഡ് ജില്ലയില്‍ ഒരു അധ്യാപകനും അനധികൃതമായി സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.

ഇവര്‍ക്കെതിരേ സര്‍ക്കാര്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതടക്കമുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി കേസെടുക്കുമെന്നും തുടര്‍ന്നുളള ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്നും വിജിലന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

