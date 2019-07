ന്യൂഡല്‍ഹി: സിവില്‍ സര്‍വീസസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയില്‍ മാറ്റങ്ങളാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശുപാര്‍ശയുമായി യൂണിയന്‍ പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍. പരീക്ഷയിലെ രണ്ടാം പേപ്പറായ സിവില്‍ സര്‍വീസസ് ആപ്റ്റിറ്റിയൂഡ് ടെസ്റ്റ് (സിസാറ്റ്) ഒഴിവാക്കണമെന്ന് യു.പി.എസ്.സി സര്‍ക്കാരിനോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.

2011-ലാണ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷയില്‍ സിസാറ്റ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഗണിതം, സയന്‍സ് വിഷയങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബിരുദം നേടിയവര്‍ക്ക് പേപ്പര്‍ എളുപ്പമാണെന്ന് കാണിച്ച് ഒരുകൂട്ടം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിനേത്തുടര്‍ന്ന് 2015 മുതല്‍ രണ്ടാം പേപ്പറില്‍ മിനിമം യോഗ്യതാ മാര്‍ക്ക് (33 ശതമാനം) നേടിയാല്‍ മതിയെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച ശേഷം ഹാജരാകാത്ത ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍നിന്നും പിഴ ഈടാക്കണമെന്നും കമ്മീഷണന്റെ ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നു. ഓരോ വര്‍ഷവും പത്തു ലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നാല്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. മുഴുവന്‍ അപേക്ഷാര്‍ഥികള്‍ക്കും സീറ്റ് ഒരുക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിന് ഇത് വന്‍ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുവെന്നും കമ്മീഷന്‍ പറയുന്നു.

