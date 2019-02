ന്യൂഡല്‍ഹി: 2019ല്‍ ഇന്ത്യയില്‍ പത്ത് ശതമാനം ശമ്പള വര്‍ധനയുണ്ടാകുമെന്ന് ആഗോള കണ്‍സള്‍ട്ടിങ് കമ്പനിയായ കോണ്‍ഫെറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. അതിവേഗത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയുടെ ഫലമായാണ് ഏഷ്യയിലെതന്നെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ശമ്പള വര്‍ധന ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്നതെന്നും കോണ്‍ഫെറിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ശമ്പള വര്‍ധനയോടൊപ്പംതന്നെ പണപ്പെരുപ്പം അഞ്ച് ശതമാനമായി ഉയരുമെന്നും കോണ്‍ഫെറി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കിഴിച്ചാല്‍ ശരാശരി ശമ്പള വര്‍ധന അഞ്ച് ശതമാനമാകും. 2018ല്‍ ഒമ്പത് ശതമാനം ശമ്പള വര്‍ധനയും 4.7 ശതമാനം പണപ്പെരുപ്പവുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത്.

110 രാജ്യങ്ങളിലെ 25,000ത്തിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന 20 ദശലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ശമ്പളവിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചാണ് കോണ്‍ഫെറി റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ ശരാശരി വേതന വര്‍ധനവ് 2.6 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 2.8 ശതമാനമായിരുന്നു.

ചൈനയില്‍ 3.2 ശതമാനവും വിയറ്റ്‌നാമില്‍ 4.8 ശതമാനവും സിംഗപ്പൂരില്‍ മൂന്ന് ശതമാനവും ഇന്‍ഡൊനീഷ്യയില്‍ 3.7 ശതമാനവും ജപ്പാനില്‍ 0.6 ശതമാനവും ശമ്പള വര്‍ധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കോണ്‍ഫെറി പ്രവചിക്കുന്നത്. കിഴക്കന്‍ യൂറോപ്പില്‍ ആറ് ശതമാനം ശമ്പളവര്‍ധനയുണ്ടാകുമെങ്കിലും പണപ്പെരുപ്പം കിഴിച്ചാല്‍ രണ്ട് ശതമാനം വളര്‍ച്ചയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

