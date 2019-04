ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്തെ തൊഴിലന്വേഷകരില്‍ 80 ശതമാനം പേര്‍ക്കും രാഷ്ട്രീയമേഖലയില്‍ താത്പര്യമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരായോ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകരായോ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരായോ ജോലിചെയ്യാന്‍ ഇവര്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നെന്നും തൊഴില്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ 'ഇന്‍ഡീഡ്' നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ കണ്ടെത്തി.

രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളില്‍ തൊഴിലെടുക്കാന്‍ സ്ത്രീകളെക്കാള്‍ (12 ശതമാനം) താത്പര്യം പുരുഷന്മാര്‍ക്കാണ് (21 ശതമാനം). ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് 22 മുതല്‍ 36 വരെ പ്രായമുള്ള 1201 പേര്‍ക്കിടയില്‍ 'ഇന്‍ഡീഡ്' സര്‍വേ നടത്തിയത്.

രാഷ്ട്രീയമേഖലയിലെ ജോലിയില്‍ തിളങ്ങാന്‍ പ്രസംഗമിടുക്കും വിഷയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്ത 59 ശതമാനം പേര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. മുഴുവന്‍സമയ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് മികച്ച നേതൃപാടവവും പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനുമുള്ള കഴിവുമാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് 53 ശതമാനംപേര്‍ കരുതുന്നത്.

24 ശതമാനംപേര്‍ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തോടു താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 21 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് നിരീക്ഷണമുള്‍പ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയാനുബന്ധ മേഖലകളില്‍ പണിയെടുക്കാനാണ് താത്പര്യം.

മുന്‍തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉപാധിയെന്നോണമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ സര്‍ക്കാരിനെ കാണുന്നതെന്ന് ഇന്‍ഡീഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ ശശികുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

