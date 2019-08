ന്യൂഡല്‍ഹി: കോള്‍ ഇന്ത്യയിയിലെ 88,585 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിജ്ഞാപനം വ്യാജമാണെന്ന് കോള്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ട്വിറ്ററില്‍ അറിയിച്ചു. സൗത്ത് സെന്‍ട്രല്‍ കോള്‍ഫീല്‍ഡ്‌സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരില്‍ ഒരു കമ്പനി കോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ട്വീറ്റില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കമ്പനിയുടേതെന്ന പേരില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന www.scclcil.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വ്യാജമാണെന്നും www.coalindia.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് മാത്രമേ കോള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉള്ളൂവെന്നും മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു. വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇപ്പോഴും വിജ്ഞാപനം ലഭ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴില്‍ അന്വേഷകര്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

വ്യാജനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസങ്ങളില്‍ വിജ്ഞാപനം പ്രചരിച്ചത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഫീസ് തിരികെ നല്‍കുമെന്നുള്‍പ്പെടെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളേക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ ഇത്തരം വഞ്ചനകളില്‍പ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്.

