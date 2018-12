തിരുവനന്തപുരം: ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരിക്കാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കാത്ത 115 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കി. തുണിക്കടകള്‍, ജൂവലറികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നടത്തിയ മിന്നല്‍പരിശോധനയെത്തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 239 സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഇതില്‍ 124 സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മതിയായ സൗകര്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയതായി ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍ എ. അലക്‌സാണ്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

കേരള ഷോപ്സ് ആന്‍ഡ് കൊമേഴ്സ്യല്‍ ആക്ടിലെ പുതിയ ഭേദഗതിയിലൂടെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും അവകാശവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മൂന്നുദിവസത്തിനകം സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തി വിവരമറിയിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് 13 കടകളില്‍ പരിശോധന നടത്തി. ഇതില്‍ 12 ഇടത്തും തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ തൊഴിലാളികള്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന. അതത് ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാര്‍ക്കായിരുന്നു ചുമതല. റീജണല്‍ ജോയന്റ് ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍മാരുടെ കീഴില്‍ മൂന്നുമേഖലകളിലായി നടത്തിയ പരിശോധന വരുംദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് ലേബര്‍ കമ്മിഷണര്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: No seat for female staff in Textiles and Jewelleries