തിരുവനന്തപുരം: വിദേശത്തെ കോളേജുകളിൽ ഫാർമസി കോഴ്‌സുകൾ പഠിച്ചവർക്കും ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. ഇതിനനുസൃതമായി ഫാർമസി നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം. രാജ്യത്ത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുക.

വിദേശത്തു പഠിച്ചവർക്ക് നിലവിലെ നിയമമനുസരിച്ച് സംസ്ഥാന ഫാർമസി കൗൺസിലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകില്ല. ഇന്ത്യൻ ഫാർമസി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിച്ചവർക്കുമാത്രമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തി ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം. വിദേശത്തു ഫാർമസി കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതാണ് വ്യവസ്ഥ ഉദാരമാക്കാനുള്ള കാരണം.

യു.എസ്., യു.കെ., ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിദ്യാർഥികൾ പ്രധാനമായും പോകുന്നത്. മിക്കവരും പഠനത്തിനുശേഷം അവിടെത്തന്നെ ജോലി കണ്ടെത്തി തുടരുന്നു. നാട്ടിലേക്കു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നിയമം വിലങ്ങുതടിയാണ്. രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമല്ലാത്ത വാണിജ്യമേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് നിലവിൽ തടസ്സമില്ല.

നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഫാർമസി കോഴ്‌സുകളെക്കുറിച്ച് കൗൺസിൽ വിശദമായി പഠിക്കും. ജൂലായിക്കുള്ളിൽ കരട് ഭേദഗതി തയ്യാറാക്കാനാണ് തീരുമാനം. തുടർന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കയക്കും.

Content Highlights: Medical graduates studied abroad also can practice in India soon; govt to amend pharmacy law