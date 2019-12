കോഴിക്കോട്: പുതിയകാലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇണങ്ങുന്നവിധത്തിലേക്ക് മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്ക് ചുവടുമാറുന്നു. പ്രിന്റ് എഡിഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വെബ് എഡിഷനും കൂടി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2020-ലെ മാതൃഭൂമി ഇംഗ്ലീഷ് ഇയര്‍ബുക്ക് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 300 രൂപ വിലയുള്ള ഇയര്‍ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോള്‍ വെബ് എഡിഷനിലേക്ക് ഒരു വര്‍ഷം സൗജന്യമായി പ്രവേശനം ലഭിക്കും. മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ദിവസേനയെന്നോണം വെബ്എഡിഷനില്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയും. പുസ്തകത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന കൂപ്പണിലെ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ഒരു വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

സിവില്‍ സര്‍വീസസ്, കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സര്‍വീസസ് തുടങ്ങി ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയുന്ന മത്സരപരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രിന്റ് എഡിഷന്‍ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ജെനിറ്റിക് റെവല്യൂഷനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഷിക്കാഗോ സര്‍വകലാശാലാ മുന്‍ സീനിയര്‍ സയന്റിസ്റ്റായ ഡോ.എതിരന്‍ കതിരവനാണ്. അര്‍ബുദ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പാരമ്പര്യരോഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുക്തമായി കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ പിറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എയ്ഡ്സ് പിടിപെടാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കാനാവുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും ഈ ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു.

കാര്‍ഷികമേഖലയിലും ജനിതകപരീക്ഷണങ്ങള്‍ വിജയം കാണുകയാണ്. കൂടുതല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞാലും ചീഞ്ഞുപോകാത്തതും പച്ചമുളകുപോലെ എരിവുള്ളതുമായ തക്കാളി, ദിവസങ്ങളോളം വാടാതെ നില്‍ക്കുന്ന കൂണുകള്‍, ഉള്ളില്‍ ഓറഞ്ചിന്റെ അല്ലികളുള്ള ആപ്പിള്‍ ഇങ്ങനെ ജീന്‍ എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കടകളില്‍ സ്ഥാനം പിടിക്കാന്‍ അധികകാലം കാത്തുനില്‍ക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സൂചന.



സുസ്ഥിരവികസനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനും കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം തടയാനും സുസ്ഥിര ഗതാഗതമാര്‍ഗങ്ങളിലേക്ക് രാജ്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നാഷണല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടേഷന്‍ പ്ലാനിങ് ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് സെന്റര്‍ ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് ഡോ.ബി.ജി. ശ്രീദേവിയുടെ ലേഖനത്തില്‍ വിശദമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയും മാറുന്ന വിദേശകാര്യനയങ്ങളും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധനായ ടി.പി. ശ്രീനിവാസന്‍ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് .

5-ജി സാങ്കേതികവിദ്യ, ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയും അഞ്ചുലക്ഷം കോടി ഡോളര്‍ സ്വപ്നവും, കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, സ്‌കില്‍ ഇന്ത്യ, ദേശീയ പൗരത്വറജിസ്റ്റര്‍, ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം തുടങ്ങി അനേകം വിഷയങ്ങളില്‍ ആഴമേറിയ വിശകലനം നടത്തുന്ന ലേഖനങ്ങള്‍ ഇയര്‍ബുക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യു.പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന ബിരുദതല മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് പരിശീലിക്കുന്നവര്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക വിജ്ഞാനവിഭാഗങ്ങളും പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍ക്ക് ഏറ്റവുമധികം ചോദ്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന 2019-ലെ സമകാലികവിവരങ്ങളുടെ സമഗ്രവിഭാഗവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതാണ് 1028 പേജുകളുള്ള ഈ പുസ്തകം.



ഇയര്‍ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെബ്സൈറ്റ് കാണാന്‍ https://yearbook.mathrubhumi.com/en എന്ന ലിങ്ക് തുറക്കുകയോ ക്യുആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല്‍ മതി.

മാതൃഭൂമി ഇയര്‍ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ വാങ്ങാം..

