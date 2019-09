തിരുവനന്തപുരം: കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് (കെ.എ.എസ്.) പ്രാഥമികപരീക്ഷയ്ക്ക് 20 മാർക്കിന് മലയാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അത് നിർബന്ധമല്ല. താത്പര്യമുള്ളവർമാത്രം മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ മതി. തത്തുല്യമായി ഇംഗ്ലീഷിലോ തമിഴിലോ കന്നഡത്തിലോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. കൂടുതൽ മാർക്ക് സമ്പാദിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയെന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷോ തമിഴോ കന്നഡയോ സ്വീകരിക്കാനാകും അപേക്ഷകർ താത്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾതന്നെ ഏതുഭാഷ വേണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി പി.എസ്.സി. നൽകിയ പരീക്ഷാഘടനയിലാണ് ഇക്കാര്യം. പ്രാഥമികപരീക്ഷ 100 വീതം മാർക്കുള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകളായി രണ്ടുദിവസമാണ് നടത്തുന്നത്. രണ്ടിനും ജനറൽ സ്റ്റഡീസെന്നാണ് പേര്. രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറിലാണ് 20 മാർക്കിനുള്ള ഭാഷാചോദ്യങ്ങൾ. ഇതിന് മലയാളത്തിനുപുറമേ ഇംഗ്ലീഷ്, കന്നഡ, തമിഴ് എന്നിവ ഐച്ഛികമായി ഉണ്ടാകും. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള 180 ചോദ്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും.

ഇവ മലയാളത്തിലും നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഭാഷാസ്നേഹികൾ സമരം നടത്തിയത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് പി.എസ്.സി. ചെയർമാൻ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്നതിൽ പി.എസ്.സി.ക്ക് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് പി.എസ്.സി. 10 ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ നൽകാറുണ്ട്. ഇതിന് പകരം തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും തത്തുല്യമായി 10 ചോദ്യങ്ങൾ നൽകും. ഇത് ഭാഷാന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മലയാളം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്നത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ രീതിയായിരിക്കും കെ.എ.എസിനുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ധരിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ മലയാളം നിർബന്ധമല്ലെന്നായി.

പി.എസ്.സി. തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാഘടനയും പാഠ്യപദ്ധതിയും പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇവ പരിശോധിച്ച് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകണം.

