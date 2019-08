തിരുവനന്തപുരം: നിയമനശുപാര്‍ശ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ പി.എസ്.സി ഓഫീസില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് കൈപ്പറ്റുന്ന നടപടി ക്രമത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ കമ്മീഷന്‍ ആസ്ഥാന ഓഫീസില്‍വെച്ചു നടക്കുമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനതല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസില്‍ ജൂലായ് 25 മുതല്‍ അംഗീകരിച്ച നിയമന ശുപാര്‍ശകളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കാണ് നിയമനശുപാര്‍ശ മെമ്മോ ഉദ്ഘാടന ദിവസത്തില്‍ നേരിട്ട് നല്‍കുന്നത്.

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ ഈ വിവരം എസ്.എം.എസ്., പ്രൊഫൈല്‍ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും നേരിട്ടും അറിയിക്കും. കമ്മീഷന്റെ മേഖലാ ജില്ലാ ആഫീസുകളില്‍ നിന്നുമുള്ള നിയമനശുപാര്‍ശ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ച് അതാത് ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ നല്‍കുന്നതാണ്.

തപാലില്‍ അയയ്ക്കുന്ന നിയമനശുപാര്‍ശ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെമ്മോ നേരിട്ടുനല്‍കുന്നതിനുളള നടപടിക്രമം നിലവില്‍ വരുത്തുന്നതിന് കമ്മിഷന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. സംസ്ഥാനതല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ തിരുവനന്തപുത്തെ ഓഫീസില്‍ നിന്നോ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ ഓഫീസില്‍ നിന്നോ ആയിരിക്കും നിയമനശുപാര്‍ശ കൈമാറുക. ജില്ലാതല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ച അതാത് ജില്ലാ ആഫീസുകളില്‍ നിന്നായിരിക്കും നിയമനശുപാര്‍ശ നല്‍കുക.

നിയമനശുപാര്‍ശ നല്‍കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൈപ്പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിച്ച്, അവരുടെ വിവരങ്ങളും ഒപ്പും രജിസ്റ്ററില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ദിവസം ഹാജരാകാന്‍ കഴിയാത്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും അത് കൈപ്പറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

കൈപ്പറ്റാത്ത നിയമന ശുപാര്‍ശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എന്‍.ജെ.ഡി. ഒഴിവുകള്‍ അറിയിക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുളള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അതിലൂടെ കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് റാങ്കുപട്ടിക റദ്ദാകുന്നതിനുമുമ്പ് നിയമനശുപാര്‍ശ നല്‍കുന്നതിനും കഴിയും എന്ന വസ്തുത കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കമ്മിഷന്‍ ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതെന്നും പി.എസ്.സി അധികൃതര്‍ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Kerala PSC to Handover Appointment Orders Directly to Candidates from its Offices; Inauguration will be on 5th August