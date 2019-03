തിരുവനന്തപുരം: പി.എസ്.സി. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷനുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്നും എന്നാൽ, പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന നിയമന നടപടികൾക്കൊന്നും പുറംകരാർ നൽകാനുള്ള നിർദേശം ചർച്ചയിലുണ്ടായില്ലെന്നും ചെയർമാൻ എം.കെ. സക്കീർ.

ഭരണപരിഷ്‌കാര കമ്മിഷൻ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഷീലാ തോമസ് പി.എസ്.സി. ആസ്ഥാനത്തെത്തി ചെയർമാൻ, സെക്രട്ടറി സാജു ജോർജ്, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുമായാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചർച്ചനടത്തിയത്. മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചർച്ച നീണ്ടു.

നിലവിൽ പി.എസ്.സി. നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ അതേപടി തുടരുകയും പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വിഷയമായത്. വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പി.എസ്.സി.യെ ആധുനികീകരിക്കുക, പരീക്ഷകളുടെ അക്കാദമിക നിലവാരം ഉയർത്തുക, സാമ്പത്തിക സംവരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് ചർച്ചനടന്നത്. ജോലിഭാരം കണക്കിലെടുത്ത് ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ടാകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നു. ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട് രണ്ട്-മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കകം പരസ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ചർച്ചയാണ് പി.എസ്.സി.യുമായി നടത്തിയതെന്ന് ഷീലാ തോമസ് അറിയിച്ചു. പരീക്ഷകളോ നിയമന നടപടികളോ ബാഹ്യ ഏജൻസികളെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നിർദേശങ്ങളില്ല. പി.എസ്.സി.യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഷീലാ തോമസ് പറഞ്ഞു.

