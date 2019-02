കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ എന്‍ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേതനം ദിവസക്കൂലിക്കാരെക്കാള്‍ കുറവാണെന്ന് സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്‍ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയിലും എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ക്കിടയിലും നടത്തിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍വേയിലാണ് ഈ മേഖല നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ എന്‍ജിനീയറിങ് ബിരുദധാരികളില്‍ 25 ശതമാനം പേരും തൊഴില്‍ രഹിതരാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ജോലികിട്ടുന്നതില്‍ 66 ശതമാനം പേര്‍ ചെയ്യുന്നത് എന്‍ജിനീയറിങ് ജോലികളല്ലെന്നും സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പറയുന്നു. ജോലിയുള്ള 58 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൂലിപ്പണിക്കാരേക്കാള്‍ കുറവാണ്.

എന്‍ജിനീയറിങ് മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സിലബസോ പഠനരീതികളോ പിന്തുടരാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നത്. ഓള്‍ ഇന്ത്യ പ്രൊഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കേരള ഘടകത്തിന് വേണ്ടി സുധീര്‍ മോഹന്‍, ഡോ. ഡാലി പൗലോസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജുകളില്‍നിന്ന് വിജയകരമായി പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത് 50 ശതമാനം പേര്‍ മാത്രമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കാലാനുസൃതമായി സാങ്കേതികമായും പ്രായോഗികമായും പഠനരീതികളില്‍ മാറ്റംകൊണ്ടുവരണമെന്ന് സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ പറയുന്നു. പഠനരംഗത്ത് അഴിച്ചുപണിയില്ലാത്തപക്ഷം ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു

