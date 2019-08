ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി ഗതാഗത വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടായി 400ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ നല്‍കിയെന്ന കേസില്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെതിരെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഷാദര ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റായ കുല്‍ദീപ് പകദിനെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.

അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി സ്വദേശികളാണെന്ന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കിയതാണ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിനെതിരായ കേസിനാധാരം. ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ബസുകളില്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കുന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ 'ബസ് മാര്‍ഷല്‍' തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രമക്കേട് ഉണ്ടായത്.

നേരത്തെ ബസ് മാര്‍ഷല്‍ തസ്തികയിലേക്ക് 10,000 പേരെ നിയമിക്കാന്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാര്‍ക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളെ മാത്രം പരിഗണിക്കാനായിരുന്നു നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ കുല്‍ദീപ് പകദ് 400ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയാണെന്ന വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കി നിയമനം നല്‍കാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ നിരവധിപ്പേര്‍ കുല്‍ദീപിന്റെ സ്വദേശികളാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടുദിവസത്തിനകം റിപ്പോര്‍ട്ടുസമര്‍പ്പിക്കാന്‍ അന്വേഷണ സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡല്‍ഹി ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി കൈലാഷ് ഗഹ്ലോട്ട് അറിയിച്ചു.

