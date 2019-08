പി.എസ്.സി. നടത്തിയ യോഗ്യതാനിര്‍ണയ പരീക്ഷയില്‍ ഒരുമാര്‍ക്കുപോലും തികച്ച് കിട്ടാത്തവര്‍ക്കും ഹിന്ദി അധ്യാപകരാകാന്‍ അവസരം. ഫുള്‍ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചര്‍-ഹിന്ദി തസ്തികയിലേക്കാണ് എഴുത്തുപരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്ക് മാനദണ്ഡമാക്കി പി.എസ്.സി. ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷയില്‍ മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്കായി നിശ്ചയിച്ചത് 0.33 മാര്‍ക്കാണ്.

2017-ലാണ് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പി.എസ്.സി. അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ രണ്ടുംമൂന്നും ഒഴിവുകള്‍ കണക്കാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും മറ്റു ജില്ലകളില്‍ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ രണ്ടിന് നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോഴാണ് പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ 0.33 എന്നത് യോഗ്യതാ മാര്‍ക്കായി കണക്കാക്കി ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. അടുത്തിടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ യോഗ്യതാ മാര്‍ക്ക് 1.67 ആണ്.

കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്ക് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ച പാലക്കാട് 78 പേരും കോഴിക്കോട് 81 പേരും വയനാട് 30 പേരും പട്ടികയില്‍ ഇടംനേടി. മലപ്പുറത്ത് 174 പേരാണുള്ളത്. ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നുവെന്നാണ് പി.എസ്.സി. അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

അംഗീകൃത സര്‍വകലാശാലകളില്‍നിന്നുള്ള ഹിന്ദി ബിരുദവും കെ-ടെറ്റുമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളായ പ്രവീണ്‍, സാഹിത്യാചാര്യ, രാഷ്ട്രഭാഷാ വിശാരദ്, ഹിന്ദി ഭൂഷണം എന്നിവ ജയിച്ചവര്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. കെ-ടെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയത് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുവരുത്തി. അതേസമയം, തിരുവനന്തപുരത്ത് 43 മാര്‍ക്കാണ് കുറഞ്ഞമാര്‍ക്ക്.

അപേക്ഷകര്‍ കുറവായത് കാരണം

മുഴുവന്‍ സമയ ഹിന്ദിഭാഷ അധ്യാപക (ജൂനിയര്‍) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ് സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാര്‍ക്ക് യോഗ്യതയായി നിശ്ചയിക്കാന്‍ കാരണം. വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് സാധ്യതാപട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

- ബി. സന്തോഷ്, ജില്ലാ പി.എസ്.സി. ഓഫീസര്‍, പാലക്കാട്

യോഗ്യതാ മാര്‍ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം 43.00

കൊല്ലം 27.67

പത്തനംതിട്ട 28.67

ആലപ്പുഴ 28.67

കോട്ടയം 37.00

എറണാകുളം 32.67

ഇടുക്കി 36.33

തൃശ്ശൂര്‍ 33.00

പാലക്കാട് 0.33

മലപ്പുറം 1.67

കോഴിക്കോട് 0.33

കണ്ണൂര്‍ 40.33

കാസര്‍കോട് 27.00

വയനാട് 0.33

