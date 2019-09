തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഭരണ സർവീസ് (കെ.എ.എസ്.) വിവരണാത്മക പരീക്ഷ മലയാളത്തിലും എഴുതാമെന്ന് പി.എസ്.സി.

ചോദ്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. 200 മാർക്കിനുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷയിൽ 20 ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലേതാണ്. ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് തത്തുല്യമായി അവരുടെ ഭാഷയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും.

കെ.എ.എസ്. പരീക്ഷാ ഘടനയും പാഠ്യപദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ നിർദേശമനുസരിച്ചായിരിക്കും വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

എസ്.എസ്.എൽ.സി. വരെ യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകൾ നിലവിൽ മലയാളത്തിലാണ് നടത്തുന്നത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി യോഗ്യതയുള്ള പരീക്ഷകളും ഇനി മലയാളത്തിൽ നടത്തും. പി.എസ്.സി. ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവരുമായി ചർച്ച നടത്താനും യോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തർജമ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രഹസ്യസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സമരക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും.

കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ അതൃപ്തി

പോലീസ് പരീക്ഷത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്നുണ്ടായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പി.എസ്.സി യോഗം ചർച്ചചെയ്തു. പി.എസ്.സി.യുടെ വാദം കേൾക്കാതെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ അംഗങ്ങൾ അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. പി.എസ്.സി.യുടെ പരീക്ഷാ നടപടികൾ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികളും ചർച്ചയായി. കേസിൽ കക്ഷിയല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാവില്ല.

ഒന്നാംപ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽനിന്ന് പി.എസ്.സി. പരീക്ഷക്കടലാസ് കണ്ടെത്തിയെന്ന തെറ്റായ പ്രസ്താവന വിധിയിൽ കടന്നുകൂടിയത് അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ നിലവിൽ മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന നിസ്സഹായാവസ്ഥയും അംഗങ്ങൾ പങ്കിട്ടു.

പി.എസ്.സി.യുടെ സമീപകാല നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വിധിയിൽ പരാമർശമുണ്ട്. എന്നാൽ, ആര്, എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. നിലവിലെ അന്വേഷണത്തോട് പി.എസ്.സി. സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചെയർമാൻ എം.കെ. സക്കീർ പറഞ്ഞു.

യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ പരീക്ഷയെഴുതിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉടൻ നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ റാങ്ക് നേടിയ 700 പേരുടെ ഫോൺ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പോലീസിനൊപ്പം കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

Content Highlights: Kerala PSC clarifies that Candidates can attend Kerala Administrative Service exam in Malayalam