ബെംഗളുരു: ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര രംഗത്തെ ഭീമനായ ആമസോണില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ 1,300ഓളം ഒഴിവുകള്‍. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ കമ്പനിയ്ക്ക് ഏറ്റവുംകൂടുതല്‍ ഒഴിവുകളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്.

2018 അവസാനത്തോടെ ഏകദേശം 60,000 ജീവനക്കാരാണ് കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമുള്ളത്. ആഗോളതലത്തില്‍ 6.1 ലക്ഷം ജീവനക്കാരാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത്. ബെംഗളുരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് നഗരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുകളില്‍ ഏറെയും നടക്കുന്നത്.

ഏഷ്യാ-പസഫിക് മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ചൈന, ജപ്പാന്‍, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളില്‍ യഥാക്രമം 467, 381, 250 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകള്‍ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ അമേരിക്കയിലും ജര്‍മനിയിലും മാത്രമേ കമ്പനിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളതിലേറെ ഒഴിവുകളുള്ളൂ.

ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര രംഗത്ത് നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ മാറ്റംവരുത്തുന്ന രീതിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പുതിയ നയം ആവിഷ്‌കരിച്ചത് ആമസോണിനെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. വില്‍പ്പനക്കാര്‍ക്കുമേല്‍ കമ്പനിക്കുള്ള നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുന്ന പുതിയ നയം അടുത്തമാസം മുതല്‍ നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

