എല്‍.പി., യു.പി. സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപക നിയമനശുപാര്‍ശകള്‍ ത്വരിതഗതിയില്‍. ഇതിനകം 4402 പേര്‍ക്ക് നിയമനശുപാര്‍ശ അയച്ചു. 200 എണ്ണം തയ്യാറാകുന്നു. ഈ മാസം തന്നെ അവയും അയയ്ക്കും. അതോടെ എല്‍.പി., യു.പി. അധ്യാപക നിയമനശുപാര്‍ശകള്‍ ആകെ 4600 ആകും. എല്‍.പി.യില്‍ 3382 പേര്‍ക്കും യു.പി.യില്‍ 1020 പേര്‍ക്കുമാണ് നിയമനശുപാര്‍ശ ലഭിച്ചത്.

എല്‍.പി. അധ്യാപക ശുപാര്‍ശ 13 ജില്ലകളും യു.പി. അധ്യാപക ശുപാര്‍ശ 10 ജില്ലകളും നടത്തി. മറ്റ് ചില ജില്ലകളിലെ നിയമനശുപാര്‍ശാ നടപടികള്‍ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കമ്മിഷന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ഇവിടങ്ങളിലെ നിയമനശുപാര്‍ശയും ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. നിയമനശുപാര്‍ശ ലഭിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം ജൂണില്‍ നിയമന ഉത്തരവ് അയയ്ക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. മൊത്തം 6400-ഓളം ഒഴിവുകളുള്ളതായാണ് വിവരം.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ റാങ്ക്പട്ടികയില്‍നിന്ന് 219 പേര്‍ക്ക് നിയമനശുപാര്‍ശ ലഭിച്ചു. പഴയ റാങ്ക്പട്ടികയില്‍നിന്ന് 47 പേര്‍ക്കു കൂടി ശുപാര്‍ശ അയച്ചശേഷമാണ് പുതിയതില്‍നിന്ന് എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. കോടതിവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 47 പേര്‍ ക്കുകൂടി നിയമനശുപാര്‍ശ അയച്ചത്. ഇതോടെ പഴയ റാങ്ക്പട്ടികയില്‍നിന്നുള്ള നിയമനം 306 ആയി. 248 ഒഴിവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതില്‍ 219 എണ്ണത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ ശുപാര്‍ശയായത്. ബാക്കിയുള്ളവ സംവരണസമുദായങ്ങളില്‍നിന്ന് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്ലാത്തതിനാല്‍ എന്‍.സി.എ. വിജ്ഞാപനത്തിന് മാറ്റുകയാണെന്ന് പി.എസ്.സി. അറിയിച്ചു. യു.പി. അധ്യാപക നിയമനശുപാര്‍ശ തയ്യാറാക്കാന്‍ കമ്മിഷന്റെ അനുമതി വേണം.

കൊല്ലത്ത് പുതിയ പട്ടികയില്‍നിന്നുള്ള ശുപാര്‍ശകള്‍ ആരംഭിച്ചില്ല. എല്‍.പി. അധ്യാപകരുടെ 44 ഒഴിവുകള്‍ പഴയ റാങ്ക്പട്ടികയില്‍നിന്ന് നികത്താനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞശേഷമേ പുതിയ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ശുപാര്‍ശ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ. പുതുതായി 196 ഒഴിവാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. യു.പി. അധ്യാപകരുടെ ഒരൊഴിവ് പഴയ റാങ്ക്പട്ടികയില്‍നിന്ന് നികത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം പുതിയത് എഴുതിത്തുടങ്ങും.

ആലപ്പുഴയില്‍ എല്‍.പി. അധ്യാപകരുടെ അഞ്ചൊഴിവ് ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കായി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 44 എണ്ണം അയച്ചു. യു.പി. നിയമനശുപാര്‍ശ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. തൃശ്ശൂരിലും യു.പി. നിയമനശുപാര്‍ശ തുടങ്ങിയില്ല.

പാലക്കാട്ട് എല്‍.പി. അധ്യാപകരുടെ 259 നിയമനശുപാര്‍ശ അംഗീകരിച്ചു. ഈയാഴ്ച അയയ്ക്കും. യു.പി. അധ്യാപകരുടെ 165 ശുപാര്‍ശകള്‍ അയച്ചു. ഒ.സി.-131, ഈഴവ-140, എസ്.സി. -304, എസ്.ടി.-സപ്ലി.3, മുസ്ലിം-169, എല്‍.സി./എ.ഐ. -സപ്ലി.2, ഒ.ബി.സി.-136, വിശ്വകര്‍മ-195, എസ്.ഐ.യു.സി. നാടാര്‍- സപ്ലി. 1, ഒ.എക്സ്.-സപ്ലി. 1, ധീവര-സപ്ലി. 1 , ഹിന്ദുനാടാര്‍-സപ്ലി. 1, കാഴ്ചപരിമിതര്‍-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് പാലക്കാെട്ട യു.പി. അധ്യാപക നിയമനനില. മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നിയമനശുപാര്‍ശയുണ്ടായത്. എല്‍.പി.യില്‍ 1022 പേര്‍ക്കും യു.പി.യില്‍ 330 പേര്‍ക്കും ശുപാര്‍ശ അയച്ചു. ആകെ 1352 പേര്‍ക്ക് ശുപാര്‍ശ ലഭിച്ചു. കോഴിക്കോട്ട് എല്‍.പി.യില്‍ 324 പേരെയും യു.പി.യില്‍ 103 പേരെയും ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു.

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി താത്കാലികമായി നീക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നിയമന നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ പി.എസ്.സി. തീരുമാനിച്ചത്. കേസിന്റെ അന്തിമവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിയമനമെന്ന് ശുപാര്‍ശയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 2016 ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് മുന്‍പുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് മാത്രം നിയമനം നടത്താനായിരുന്നു കോടതി ആദ്യം നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഈ ഒഴിവുകള്‍ പരിമിതമാണെന്നും കട്ട്-ഓഫ് തീയതിയില്‍ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പി.എസ്.സി. വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതനുസരിച്ചാണ് ഇളവ് ലഭിച്ചത്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള നിയമനനില ജില്ല എല്‍.പി. യു.പി. തിരുവനന്തപുരം 219 കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട 145 34 ആലപ്പുഴ 44 കോട്ടയം 101 22 ഇടുക്കി 80 35 എറണാകുളം 280 80 തൃശ്ശൂര്‍ 257 165 പാലക്കാട് 259 മലപ്പുറം 1022 330 കോഴിക്കോട് 324 103 വയനാട് 147 90 കണ്ണൂര്‍ 158 69 കാസര്‍കോട് 346 92 ആകെ 3382 1020

