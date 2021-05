കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി മുന്‍ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുന്നണിപ്പോരാളിയുമായിരുന്ന എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുസ്മരണ പരിപാടിപാടികള്‍ മെയ് 28ന് വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. രണ്ട് സെഷനുകളായി നടക്കുന്ന പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തില്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് പരിപാടികള്‍ നടക്കുക. മാതൃഭൂമിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ എന്നിവ വഴി പരിപാടികള്‍ കാണാം.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടക്കുന്ന 'എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ എന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സുഹൃത്തും' എന്ന സെഷന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന്‍, എം.പി അബ്ദുസ്സമദ് സമദാനി എം.പി, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഒ. രാജഗോപാല്‍, സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്‍, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാവും സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകയുമായ മഞ്ജു മോഹന്‍, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ എം.വി ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ എം.പി എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

വൈകിട്ട് നാലിന് നടക്കുന്ന 'എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ എന്ന ബഹുമുഖപ്രതിഭ' എന്ന സെഷന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ശശി തരൂര്‍ എം.പി, ടി. പത്മനാഭന്‍, ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗാന്ധി, സുനിത നരേന്‍, സി. ശ്രീനിവാസന്‍, മാതൃഭൂമി മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി ചന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കും.

പരിപാടികൾ മെയ് 28ന് ഈ ലിങ്കിലും കാണാം

Content Highlights: MP Veerendra Kumar Remembrance programme to be held on 28