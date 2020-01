തിരുവനന്തപുരം: ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആശയം ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മാത്രമല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഹിന്ദൂയിസത്തെ കൂടിയാണന്ന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ സാഗരിഗ ഘോഷ് . മാതൃഭൂമി ക അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തില്‍ ഒരു ലിബറലാകുന്നിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സാഗരിഗ.



"ഹിന്ദുത്വ പ്രചാരകരും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താക്കളും ആചാരങ്ങളെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മൂല്യങ്ങളെയല്ല. ഗാന്ധി വിശ്വാസിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഗാന്ധി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഗ്രഹത്തിനു മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നും സാഗരിഗ ചോദിച്ചു.



"ലിബറല്‍ എന്നത് മോശം വാക്കല്ല. അതില്‍ നാം ക്ഷമാപണം നടത്തേണ്ടതുമില്ല. അടിസ്ഥാന സ്വാതന്ത്ര്യം വരെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കശ്മീരിലാണ് അല്ലെങ്കില്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന തരത്തില്‍ ആശ്വസിച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ ഇനി കഴിയില്ല. അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് നമുക്കിടയിലേക്കും വന്നു. എതിര്‍ ശബ്ദങ്ങളെ കേള്‍ക്കല്‍ കൂടിയാണ് ജനാധിപത്യം. അതുകൊണ്ടാ ണ് ജനാധിപത്യത്തില്‍ പ്രതിഷേധം പ്രധാനമാകുന്നത്.

ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യന്‍ മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ ഏകശിലാ ഐഡന്റിറ്റികളുടെ ആവശ്യമെന്താണ്. ചിഹ്നങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തില്‍ നമ്മള്‍ ഒരിക്കലും പെട്ടുപോകരുത്. കാരണം ഒരേസമയം ഒരു മതവിശ്വാസിയായിരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അയാള്‍ ഒരു സോഷ്യലിസ്‌റ്റോ, ലിബറലോ, എല്‍ജിബിടി ക്യൂ അംഗമോ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സ്വത്വങ്ങള്‍ പേറുന്നയാളായിരിക്കുമെന്നും സാഗരിഗ ഘോഷ് പറഞ്ഞു.



"ബുര്‍ഖ എന്നത് ഒരാളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണെങ്കില്‍ അത് ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം അവര്‍ക്കുണ്ട്. ലിബറലുകളില്‍ വലതുപക്ഷ ലിബറലുകളും ഇടതുപക്ഷ ലിബറലുകളും ഉണ്ട്. വിയോജിപ്പുകളും വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളിലും നിങ്ങള്‍ ഒരാളെ കേള്‍ക്കുന്നതാണ് ലിബറലിസം എന്നത്. അത് ഗാന്ധി നല്‍കിയ പാഠമാണ്", സാഗരിഗ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു>



