നോവലെഴുതാത്തതില്‍ ഒരിക്കലും നിരാശയില്ലെന്ന് എഴുത്തുകാരന്‍ ടി പത്മനാഭന്‍. ഒരിക്കല്‍ പോലും നോവലെഴുതാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് കളവാകും. നോവലെഴുതാന്‍ വലിയ ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്തതിനാലാണ് താന്‍ നോവലെഴുതാതിരുന്നതെന്നും ടി പത്മനാഭന്‍ പറഞ്ഞു. മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കഥാസരിത് സാഗരം എന്ന വിഷയത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളിയുടെ പ്രിയ കഥാകാരന്‍.

1948 ലാണ് ആദ്യമായി കഥയെഴുതിയത്. അന്ന് ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്. റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ കണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് തന്നെ കഥയെഴുതിച്ചത്. ആദ്യമായി എഴുതിയ മുന്ന് കഥകള്‍ ഒരു സമാഹാരത്തിലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനുള്ള പക്വത ആ കഥകള്‍ക്കില്ലെന്ന തന്റെ സ്വയം വിമര്‍ശനമാണ് അതിന് കാരണം. പുതിയ തലമുറയിലെ മലയാളം കഥകളുടെ കാര്യത്തില്‍ താന്‍ തൃപ്തനല്ല.

സാക്ഷി എന്ന കഥ നോവലായി എഴുതണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആറ് കൊല്ലം ഒന്നും എഴുതാതിരുന്ന ശേഷം 1967ല്‍ എഴുതിയ കഥയാണ് സാക്ഷി. അന്നത്തെ ഒരനുഭവമായിരുന്നു അത് എഴുതിച്ചത്. ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ എന്ന നോവല്‍ മാര്‍ക്കേസിന്റെ മോശം കൃതിയാണെന്ന് താന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വലിയ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നു. പിന്നീട് മാര്‍ക്കേസ് തന്നെ അക്കാര്യം സമ്മതിച്ച് എഴുതുകയുണ്ടായി.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മുന്‍പ് ആരംഭിച്ചതാണ് കോണ്‍ഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം. പിന്നീട് അത് ഏറിയും കുറഞ്ഞും വന്നു. ഇപ്പോള്‍ ചില നേതാക്കളോട് ഇപ്പോഴും ബഹുമാനം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിണറായി വിജയനോട് സ്‌നേഹക്കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതില്‍ ചിലപ്പോള്‍ സത്യമുണ്ടാവാം. അതിന് കൃത്യമായ കാരണമുണ്ട്. അത് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാര്‍ഡ് തന്നത്‌കൊണ്ടല്ല. സത്യത്തിനോട് പ്രതിബദ്ധത സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാലാണ് താന്‍ എപ്പോഴും സത്യം വിളിച്ചുപറയുന്നത്. അത് ആര്‍ക്കെങ്കിലും അലോസരമുണ്ടാക്കാറുണ്ടോ എന്ന് താന്‍ നോക്കാറില്ലെന്നും ടി പത്മനാഭന്‍ പറഞ്ഞു. എഴുത്തുകാരിയും സാമൂഹിക വിമര്‍ശകയുമായ ശ്രീകല മുല്ലശേരിയും പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

