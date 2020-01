പ്രഥമ 'മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയര്‍' പുരസ്‌കാരം പ്രശസ്ത ഹിന്ദി കവിയും നോവലിസ്റ്റുമായ വിനോദ് കുമാര്‍ ശുക്ലയുടെ 'ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക് ബ്ലൂ' അര്‍ഹമായി. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും റിയാസ് കോമു രൂപകല്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. ഡോ. ശശി തരൂര്‍, ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാര്‍, ഡോ. സുമന റോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് പോയ വര്‍ഷത്തിന്റെ മികച്ച ഫിക്ഷനായി ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്ലൂ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ഇല്ലായ്മകളോട് പൊരുതുന്ന തീര്‍ത്തും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ബ്ലു ഈസ്് ലൈക്ക് ബ്ലു പറയുന്നത്.

ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തില്‍ പോലും ആത്മാഭിമാനവും ചൈതന്യവും സ്ഫുരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ ബ്ലൂ ഈസ് ലൈക് ബ്ലൂ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സാഹിത്യത്തിലും ജീവിതത്തിലും വ്യവസ്ഥാപിത ശൈലികളോട് അകലം പാലിക്കുന്ന ശുക്ല ഹിന്ദി സാഹിത്യലോകത്ത് അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്യന്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹമിന്ന് ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന എഴുത്തുകാരനായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തില്‍ ഡോ. സുമന റോയ് പറഞ്ഞു.

ഛത്തിസ്ഗഢിലെ റായ്പുര്‍ സ്വദേശിയാണ് വിനോദ് കുമാര്‍ ശുക്ല. 1999ല്‍ 'ദീവാര്‍ മേ ഏക് ഖിഡ്കി രഹ്തി ധീ' എന്ന നോവലിന് സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച സൃഷ്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതിന് ഈ വര്‍ഷം മുതലാണ് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'ബുക്ക് ഓഫ് ദ ഇയര്‍ അവാര്‍ഡ്' ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിലെ അക്ഷരോത്സവ വേദിയില്‍ ബുക്കര്‍ പ്രൈസ് ജൂറി അംഗമായ മാര്‍ഗരറ്റ് ബസ്ബി പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും.

Content Highlights: mbifl 2020, book of the year, Vinod Kumar Shukla, Blue is like Blue