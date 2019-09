ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ മികച്ച സാഹിത്യരചനകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന ഡി.എസ്.സി. പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ ആദ്യപട്ടിക പുറത്തെത്തി. മലയാളത്തില്‍നിന്ന് ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'സുഗന്ധി എന്ന ആണ്ടാള്‍ ദേവനായകി' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്.

15 പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ മൂന്നെണ്ണം വിവര്‍ത്തന പുസ്തകങ്ങളാണ്. ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന് പുറമേ തമിഴ് എഴുത്തുകാരന്‍ പെരുമാള്‍ മുരുകന്‍ ( എ ലോണ്‍ലി ഹാര്‍വെസ്റ്റ് ), ബംഗാളി സാഹിത്യകാരന്‍ മനോരഞ്ജന്‍ ബ്യാപാരി ( ദെയര്‍ ഈസ് ഗണ്‍പവര്‍ ഇന്‍ ദി എയര്‍ ) എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടത്.

അകില്‍ കുമാരസ്വാമി ( ഹാഫ് ഗോഡ്‌സ്), അമിതാ ഭാഗ്ചി ( ഗാഫ് ദി നൈറ്റ് ഈസ് ഗോണ്‍), ദേവി എസ്. ലാസ്‌കര്‍ ( ദി അറ്റ്‌ലസ് ഓഫ് റെഡ്‌സ് ആന്‍ഡ് ബ്യൂസ്), ഫാത്തിമ ഭൂട്ടോ ( ദി റണ്‍എവേസ്), ജമില്‍ ജാന്‍ കൊച്ചൈ ( 99 നൈറ്റ്‌സ് ഇന്‍ ലോഗര്‍), മാധുരി വിജയ് ( ദി ഫാര്‍ ഫീല്‍ഡ്‌സ്), മിര്‍സ വഹീദ് ( ടെല്‍ ഹെയര്‍ എവരിതിങ്), നദീം സമന്‍ ( ഇന്‍ ദി ടൈം ഓഫ് അതേഴ്‌സ്) , രാജ്കല്‍ ഝാ ( ദി സിറ്റി ആന്‍ഡ് ദി സീ), സാദിയ അബ്ബാസ് ( ദി എംറ്റി റൂം), സുഭാംഗി സ്വരൂപ് ( ലാറ്റിറ്റിയൂഡ്‌സ് ഓഫ് ലോംഗിങ് ), തോവ റെയ്ച് ( മദര്‍ ഇന്ത്യ ) എന്നിവരാണ് പട്ടകയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റുള്ളവര്‍.

ഹരീഷ് ത്രിവേദി അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പുസ്തകങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. 15 പേരില്‍ ഏഴ് പേര്‍ വനിതകളാണ്. അത്ര തന്നെ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

42 പ്രസാധകരുടെ 90 പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇക്കുറി പരിഗണിച്ചത്. നവംബര്‍ 6ന് ലണ്ടന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആന്‍ഡ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ വച്ചാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കുക. 25000 ഡോളര്‍ സമ്മാനത്തുകയുള്ള പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ ജേതാവിനെ ഡിസംബര്‍ 16ന് ഐഎംഇ നേപ്പാള്‍ ലിറ്ററേച്ചര്‍ ഫെസ്റ്റിവലില്‍ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും.

