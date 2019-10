ന്യൂഡല്‍ഹി: എഴുത്തിന്റെ ചില്ലയില്‍ അക്ഷരക്കൂടൊരുക്കി വിജ്ഞാനമധുരം വിളമ്പിയ മാതൃഭൂമി, എഴുത്തുകാര്‍ക്കും പ്രസാധകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ പ്രചോദനമേകാന്‍ 'മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയര്‍' പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. അക്ഷരവും അറിവുമായി മലയാളിയുടെ മനസു തൊട്ട മാതൃഭൂമിയുടെ രചനാലോകത്തെ പുതിയ ചുവടുവെയ്പാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം. അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയും സ്മരണികയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിവരം എഴുത്തുകാരും പ്രസാധകരും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ മാതൃഭൂമി ജോ.മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ എം.വി.ശ്രേയാംസ്‌കുമാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവത്തിന്റെ സ്ഥിരംവേദിയായ തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തില്‍ 2020 ജനവരി 30 മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി രണ്ടു വരെ നടക്കുന്ന മൂന്നാം പതിപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രഥമപുരസ്‌കാരം സമ്മാനിക്കും.



ഓരോ വര്‍ഷവും ഇന്ത്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച രചനയെ ആദരിക്കാനുള്ള മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ പുരസ്‌കാരമെന്ന് അക്ഷരോത്സവം രക്ഷാധികാരി കൂടിയായ എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച മഹാപ്രതിഭകളായ എഴുത്തുകാര്‍ ഈ പുരസ്‌കാരത്തിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെടും. ഫിക്ഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതിയ മൂലകൃതികളേയും മറ്റു ഭാഷകളില്‍ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്ത കൃതികളേയുമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിനു പരിഗണിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വിക്ടര്‍ യൂഗോയുടെ 'പാവങ്ങള്‍' മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തതു മുതല്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിച്ച മാതൃഭൂമിയുടെ സംഭാവനകളും ചടങ്ങില്‍ വിശദീകരിച്ചു.

സാംസ്‌കാരികവൈവിധ്യം ഉള്‍ക്കൊണ്ട്, എല്ലാ ഭാഷകളില്‍ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരചനകള്‍ പുരസ്‌കാരത്തിനു പരിഗണിക്കുമെന്ന് ജൂറിയംഗവും കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷനുമായ ഡോ. ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇത്തരമൊരു പുരസ്‌കാരം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ മാതൃഭൂമിക്ക് രാജ്യത്തെ എല്ലാ എഴുത്തുകാര്‍ക്കും വേണ്ടി അദ്ദേഹം നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ എഴുത്തുകാര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് 'മാതൃഭൂമി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ഇയര്‍' പുരസ്‌കാരം. ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്കു മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രാദേശികഭാഷാകൃതികളും പരിഗണിക്കും. ഇതിനോടകം പൊതുജനങ്ങളും രചനാലോകവും വിജയകരമായി വരവേറ്റതാണ് മാതൃഭൂമി അന്താരാഷ്ട്ര അക്ഷരോത്സവം. ഈ പുരസ്‌കാരത്തോടെ ഇനി ഇന്ത്യന്‍ സാഹിത്യത്തിന്റെ ആഘോഷവും ആദരവുമായി അക്ഷരോത്സവം മാറും. 'ചുരുങ്ങുന്ന ഇടവും അതിജീവിക്കുന്ന അക്ഷരവും' എന്നാണ് മൂന്നാം പതിപ്പിന്റെ പ്രമേയം. മനുഷ്യസങ്കല്പത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസാധ്യതകളും കലാ-സാംസ്‌കാരികസര്‍ഗവൈഭവത്തിന്റെ ജ്വലനശേഷിയും ഒരുപോലെ ആഘോഷമാക്കുന്ന ഇടമായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ അക്ഷരോത്സവം. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരികഭൂപടത്തിലെ ഒരടയാളമായി അക്ഷരോത്സവം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ആദ്യത്തെ രണ്ടു പതിപ്പോടെ ഇന്ത്യന്‍ സാംസ്‌കാരികോത്സവങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ സ്വന്തം ഇടം എഴുതിച്ചേര്‍ക്കാന്‍ മാതൃഭൂമിക്കു സാധിച്ചതായി അക്ഷരോത്സവം ഡയറക്ടര്‍ സബിന്‍ ഇഖ്ബാല്‍ പറഞ്ഞു. പ്രഭാഷകരും പങ്കാളികളുമൊക്കെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നല്‍കിയത്. മൂന്നാം പതിപ്പിലേയ്ക്കു നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ശില്പശാലകളും മാസ്റ്റര്‍ ക്ലാസുകളുമൊക്കെയായി കൂടുതല്‍ അനുബന്ധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതുവഴി കേരളത്തിന്റെ സര്‍ഗഭൂമികയില്‍ പുതിയ സംഭാവന നല്‍കാനാവും.- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

