ലണ്ടന്‍: ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ സല്‍മാന്‍ റുഷ്ദി, മാര്‍ഗ്രറ്റ് അറ്റ്‌വുഡ് എന്നിവരടക്കം ആറ് എഴുത്തുകാര്‍ പട്ടികയില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. ലൂസി എല്‍മാന്‍, ബെര്‍ണാര്‍ഡിന്‍ ഇവരിസ്റ്റോ, ചിഗോസി ഒബിയുമാ, എലിഫ് ഷഫക് എന്നിവരാണ് പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മറ്റുള്ളവര്‍.

'ദി ടെസ്റ്റാമെന്റ്‌സ്' എന്ന പുസ്തകമാണ് അറ്റ്‌വുഡിന് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തത്. ഡോണ്‍ ക്വിക്സോട്ടില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് റുഷ്ദി എഴുതിയ 'കിഷോട്ട്' എന്ന പുസ്തകമാണ് പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിയത്. ഇരുവരും നേരത്തെ ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

'10 മിനിറ്റ്സ് 38 സെക്കന്‍ഡ്‌സ് ഇന്‍ ദിസ് സ്ട്രേഞ്ച് വേള്‍ഡ്' എന്ന നോവലാണ് തുര്‍ക്കിഷ് എഴുത്തുകാരി എലിഫ് ഷഫാകിനെ പട്ടികയില്‍ എത്തിച്ചത്. 'ഗേള്‍, വുമന്‍, അദര്‍' എന്ന നോവല്‍ ബെര്‍ണാര്‍ഡിന്‍ ഇവരിസ്റ്റോയ്ക്കും 'ആന്‍ ഓര്‍ക്കെസ്ട്ര ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ്' ചിഗോസി ഒബിയുമോയ്ക്കും 'ഡക്‌സ്, ന്യൂബറിപോര്‍ട്ട്' എന്ന നോവല്‍ ലൂസി എല്‍മാനും പട്ടികയില്‍ ഇടം നേടിക്കൊടുത്തു.

പീറ്റര്‍ ഫ്‌ലോറസ് അധ്യക്ഷനായ സമിതിയാണ് പുസ്തകങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ലിസ് കള്‍ഡര്‍, ഷയോലു ഗോ, അഫ്‌വ ഹിര്‍ഷ്, ജൊഅന്ന മക് ഗ്രെഗര്‍ എന്നിവരാണ് പുരസ്‌കാര നിര്‍ണയലസമിതി അംഗങ്ങള്‍.

ഒക്ടോബര്‍ 14 ന് പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലോ അയര്‍ലെന്റിനോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് നോവലുകള്‍ക്കാണ് വര്‍ഷം തോറും ബുക്കര്‍ പുരസ്‌കാരം നല്‍കുന്നത്.

Content Highlights: Margaret Atwood and Salman Rushdie are among the six authors shortlisted for this year's Booker Prize.