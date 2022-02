മുന്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറുടെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആന എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ തന്നെക്കുറിച്ച് വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ ആരോപണത്തില്‍ എം. ശിവശങ്കര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു.

അശ്വത്ഥാമാവ് വെറും ഒരു ആന എന്ന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ വിശദീകരിക്കാനോ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ എഴുതിയതെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പുസ്തകത്തില്‍ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും അനുമാനിക്കാനും വായനക്കാര്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്റെ എഴുത്തിലൂടെ ഞാന്‍ എല്ലാം വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല.

