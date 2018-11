അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ദീപ നിശാന്ത് കവിത മോഷ്ടിച്ചതായി തെളിവ് സഹിതം യുവ കവി എസ്. കലേഷിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. 2011 മാര്‍ച്ച് നാലിന് തന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'അങ്ങനെയിരിക്കെ മരിച്ചു പോയി ഞാന്‍/നീ' എന്ന കവിത വരികള്‍ ചെറുതാക്കി ദീപ നിശാന്ത് 'അങ്ങനെയിരിക്കെ' എന്ന പേരില്‍ എ.കെ.പി.എസ്.ടി.എ എന്ന അധ്യാപക സംഘടനാ മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായാണ് കലേഷ് പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നത്.

പല മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിപ്പെട്ട ഒരു കവിത വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം തന്റേതാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ട വരുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദു:ഖകരമാണെന്ന് എസ് കലേഷ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു

"2000 മുതല്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ സജീവമായ ഒരാളാണ് ഞാന്‍. 2011 മാര്‍ച്ചില്‍ ഞാന്‍ ആ കവിത ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോള്‍ വായനക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് ചരിത്രവുമാണ്. ആകാശവാണിയില്‍ ഞാന്‍ ആ കവിത ചൊല്ലുകയും മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് ചര്‍ച്ചകളില്‍ സജീവമായിരുന്ന ആ കവിത എന്തുകൊണ്ട് തന്റേതാണെന്ന് ദീപ അന്നേ പറയുകയോ ആരോപണവുമായി വരികയോ ചെയ്തില്ല?'' - എസ് കലേഷ് ചോദിച്ചു

പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

2011 മാര്‍ച്ച് നാലിനാണ് അങ്ങനെയിരിക്കെ മരിച്ചു പോയി ഞാന്‍ / നീ എന്ന കവിത എഴുതിതീര്‍ത്ത് ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നത് മികച്ച പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയെന്നോര്‍ക്കുന്നു. ആ കവിതയിലൂടെ എന്റെ കവിതയ്ക്ക് അനേകം പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടി. പിന്നീടത് മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതുവായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏ.ജെ തോമസിന്റെ Alaichanickal Joseph Thomasഅഭിപ്രായപ്രകാരം സി. എസ്. വെങ്കിടേശ്വരന്‍ Venkit Eswaran കവിത ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യന്‍ ലിറ്ററേച്ചറില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 2015-ല്‍ ഇറങ്ങിയ ശബ്ദമഹാസമുദ്രത്തില്‍ ആ കവിത ഉള്‍പ്പെട്ടു. ഇന്നലെ അതേ കവിത മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ പേരില്‍ വരികള്‍ ചിലയിടത്ത് അതേപടിയും, മറ്റു ചിലയിടത്ത് വികലമാക്കിയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പകര്‍പ്പ് ചില സുഹൃത്തുക്കള്‍ അയച്ചു തന്നു. AKPCTA യുടെ ജേര്‍ണലിലാണ് കവിത അച്ചടിച്ചുവന്നത്. വിഷമം തോന്നി. അല്ലാതെന്ത് തോന്നാന്‍!

കവിത മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ദീപ നിശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു. എന്നാല്‍ രണ്ട് കവിതകളിലെയും വരികള്‍ എങ്ങനെ ഒന്നായി എന്ന കാര്യത്തില്‍ ദീപ കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വരികള്‍ ഒന്നായതിന് കാരണമുണ്ടെന്നും അത് തെളിയിക്കാന്‍ തെളിവ് ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും കിട്ടിയാലുടന്‍ കാരണം വ്യകത്മാക്കുമെന്നും അവര്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഒരു കവിത മോഷ്ടിച്ച് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ എഴുത്തുകാരിപ്പട്ടം അല്ലെങ്കില്‍ കവയിത്രി എന്ന ലേബലില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാന്‍. അത്തരം ഫെയിം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചില വിവാദങ്ങളില്‍ പേര് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്നല്ലാതെ മന:പൂര്‍വം ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞാനായി കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ല. എന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിലേക്ക് വന്ന ഒന്നാണ്. ആ കവിത മോഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കിപ്പോള്‍ പറയാനുള്ളൂ. ദീപ നിശാന്ത് എന്ന വ്യക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്നെ അറിയുന്ന ആള്‍ക്കാര്‍ക്ക് അറിയാം. അതെന്റെ ബോധ്യമാണ്. കൂടുതല്‍ വൈകാരികമായ ചില കാര്യങ്ങളും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് തുറന്ന് പറയുമ്പോള്‍ അത്തരം വ്യക്തികളെ അത് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടി സമ്മതം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്'' - ദീപ നിശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു.

കവിത മോഷ്ടിച്ച് പ്രശസ്തയാവേണ്ട ഗതികേട് തനിക്കില്ല. സൈബര്‍ ആക്രമണം വ്യക്തിപരമാണെന്നും ദിപ നിശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

