കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം കേരളത്തെ വിറങ്ങലിപ്പിച്ച നിപ കാലത്തെ പുസ്തകത്താളുകളിലാക്കി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ. പ്രതിരോധത്തിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ പാഠങ്ങള്‍ എന്ന പേരില്‍ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കോഴിക്കോട് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

അപ്രതീക്ഷിതമായി കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായ മാരകമായ നിപ വൈറസ് ബാധയെ കീഴടക്കിയതിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ഓര്‍മയും പങ്കുവെക്കുന്നതാണ് പുസ്തകം. എഴുത്തുകാരന്‍ ടി.പത്മനാഭന് മാതൃഭൂമി ഒരുക്കിയ 'ടി.പത്മനാഭന്‍ കഥയുടെ എഴുപത് വത്സരങ്ങള്‍' എന്ന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കെ.പി കേശവമേനോന്‍ ഹാളില്‍ പുസ്തക പ്രകാശനം നടന്നത്. ഒരു എഴുത്തുകാരിയല്ലെങ്കിലും താന്‍ അന്ന് അനുഭവിച്ച നേര്‍ക്കാഴ്ചയാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വരും തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാം എന്ന ഉള്‍കാഴ്ച നല്‍കാന്‍ പുസ്തകം സഹായിക്കും. കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെ പ്രശ്‌നങ്ങളെ മറികടക്കാമെന്ന് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നത് കൂടിയാണ് പുസ്തകമെന്നും ശൈലജ ടീച്ചര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



എഴുത്തുകാരന്‍ ടി.പത്മനാഭന് നല്‍കി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്ത പ്രതിരോധത്തിന്റെ ദിനങ്ങള്‍ പാഠങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് അവതാരിക എഴുതിയത്. പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുപുസ്തകമാണെങ്കിലും ഒരു നടുക്കത്തിന്റെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തല്‍ കൂടിയാണിത്.

Content Highlights: Days and Lessons Of Nipah Became Book Written By Minister KK Shailaja