മുംബൈ: പുസ്തകപ്രസാധകരായ ക്രോസ് വേഡിന്റെ 2018-ലെ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂറി വിഭാഗത്തില്‍ ഫിക്ഷന്‍, നോണ്‍ ഫിക്ഷന്‍, പരിഭാഷ, ബാലസാഹിത്യ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കും ജനപ്രിയ വിഭാഗത്തില്‍ ഫിക്ഷന്‍, നോണ്‍ ഫിക്ഷന്‍, ബിസിനസ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ബാലസാഹിത്യം, ബയോഗ്രഫി, ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് ഫിറ്റ്‌നസ് പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കുമാണ് പുരസ്‌കാരം. ജൂറി വിഭാഗത്തില്‍ മൂന്ന് ലക്ഷവും ജനപ്രിയ വിഭാഗത്തില്‍ ഒരു ലക്ഷവുമാണ് സമ്മാനത്തുക.

പരിഭാഷയ്ക്കുള്ള പുരസ്‌കാരം മലയാളി സാഹിത്യകാരന്‍ ബെന്യാമിന്റെ പുസ്തകത്തിന് ലഭിച്ചു. ബെന്യാമിന് പുറമേ പ്രയാഗ് അക്ബര്‍, ദര്‍ജോയ് ദത്ത, റസ്‌കിന്‍ ബോണ്ട്, സുധ മൂര്‍ത്തി, സോഹ അലി ഖാന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് വിവിധ വിഭാഗത്തില്‍ പുരസ്‌കാരമുണ്ട്.

ജൂറി വിഭാഗത്തിലെ ഫിക്ഷന്‍ പുരസ്‌കാരം പ്രയാഗ് അക്ബറിന്റെ ലൈല നേടി. സ്‌നിഗ്ധ പൂനത്തിന്റെ ഡ്രീമേഴ്‌സ്: ഹൗ യങ് ഇന്ത്യന്‍സ് ആര്‍ ചെയ്ഞ്ചിങ് ദി വേള്‍ഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിനാണ് നോണ്‍ ഫിക്ഷന്‍ പുരസ്‌കാരം. ബെന്യാമിന്റെ 'മുല്ലപ്പൂനിറമുള്ള പകലുകള്‍' എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവര്‍ത്തനമായ ജാസ്മിന്‍ ഡേയ്‌സാണ് വിവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം. ഷഹനാസ് ഹബീബാണ് വിവര്‍ത്തക. നന്ദിക നമ്പിയുടെ അണ്‍ബ്രോക്കണ്‍ ബാലസാഹിത്യ വിഭാഗത്തില്‍ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹമായി.

ജനപ്രിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ദര്‍ജോയ് ദത്തയുടെ ദി ബോയ് ഹൂ ലവ്ഡ് ( ഫിക്ഷന്‍ ), സുധാമൂര്‍ത്തിയുടെ ത്രീ തൗസന്റ് സ്റ്റിച്ചസ് ( നോണ്‍ ഫിക്ഷന്‍ ), ചന്ദ്രമൗലി വെങ്കിടേശന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ( ബിസിനസ് ആന്‍ഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ), റസ്‌കിന്‍ ബോണ്ടിന്റെ ലുക്കിങ് ഫോര്‍ ദി റെയിന്‍ബോ ( ബാലസാഹിത്യം), സോഹ അലി ഖാന്റെ ദി പെരില്‍സ് ഓഫ് ബീയിങ് മോഡറേറ്ററി ഫെയ്മസ് ( ബയോഗ്രഫി ), സജ്ജീവ് കപൂര്‍, ഡോ. സരിത ദവാരെ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നെഴുതിയ യൂ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ( ഹെല്‍ത്ത് ആന്റ് ഫിറ്റ്‌നസ് ) എന്നീ പുസ്തകങ്ങള്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടി.

എഴുത്തിന്റെ മേഖലയില്‍ നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് ശശി തരൂരിന് ആജീവനാന്ത പുരസ്‌കാരവും നല്‍കി ഇതേ ചടങ്ങില്‍ ആദരിച്ചു.

Content Highlights: Crossword Book Award, The Boy Who Loved, Durjoy Dutta, Three Thousand Stitches, Sudha Murthy , Catalyst, Chandramouli Venkatesan , Looking For The Rainbow, Ruskin Bond, The Perils of Being Moderately Famous, Soha Ali Khan , You’ve Lost Weight : The Easy Guide To Receiving This Compliment Every Day, Sanjeev Kapoor, Dr Sarita Daware, Leila, Prayaag Akbar, Dreamers: How Young Indians Are Changing The World, Snigdha Poonam, Unbroken, Nandhika Nambi, Jasmine Days, Benyamin, Shashi Tharoor