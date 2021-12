നിയമവിധേയമല്ലാത്ത ഹോണുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച 70 വാഹനങ്ങള്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ആര്‍.ടി.ഒ.നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പിടികൂടി 74,000 രൂപ പിഴയീടാക്കി. ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണറുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ബുധന്‍, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാണ് 'ഓപ്പറേഷന്‍ ഡെസിബെല്‍' നടത്തിയത്.

അനധികൃത ഹോണുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളില്‍നിന്ന് ഡ്രൈവറുടെ സഹായത്തോടെ അവ അഴിച്ചുമാറ്റിച്ചു. പൊതുനിരത്തില്‍ അനാവശ്യമായി ഹോണ്‍ മുഴക്കുന്നവരെ പിടികൂടാനാണ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് തീരുമാനം. ട്രാഫിക് സിഗ്‌നല്‍, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, സ്‌കൂള്‍, ആശുപത്രി, കോടതിപരിസരങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ശബ്ദശല്യമുണ്ടാക്കുന്നത് കര്‍ശനമായി തടയുമെന്ന് എന്‍ഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ആര്‍.ടി.ഒ. എ.കെ.ദിലു അറിയിച്ചു.

എയര്‍ ഹോണുകള്‍, നിരോധിത ബഹുശബ്ദ ഹോണുകള്‍ എന്നിവമൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കെതിരേ വ്യാപകമായി പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. രണ്ടുമാസംമുന്‍പ് ജില്ലയില്‍ നോയ്സ് ഫ്രീ എന്നപേരില്‍ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ശക്തമായ നടപടികളെത്തുടര്‍ന്ന് ടൗണ്‍ പരിസരത്ത് എയര്‍ ഹോണ്‍ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനായി. സിറ്റി ബസുകളിലും കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യിലും നിരോധിത ഹോണുകള്‍ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.

