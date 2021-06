വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുപ്പിച്ച് ഇടക്കാലത്ത് നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്ന ഇന്ധനവിലവര്‍ധന മേയ് നാലുമുതലാണ് വീണ്ടും തുടങ്ങിയത്. അന്നുമുതല്‍ ഇതുവരെ പെട്രോളിന് ഏഴു രൂപയിലധികവും ഡീസലിന് 7.30 രൂപയിലധികവും കൂടി. ഇക്കാലയളവില്‍ 29 തവണ വിലവര്‍ധിച്ചു. മാര്‍ച്ചിലും ഏപ്രിലിലുമായി ഈ വര്‍ഷം ആകെ വില കുറച്ചത് വെറും നാല് തവണ മാത്രം. ഈ വര്‍ഷം ആകെ 55 തവണ വിലകൂട്ടി

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില 75 ഡോളറിന് മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. അപ്പോഴും 2008-ല്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ 147 ഡോളര്‍ എന്ന റെക്കോഡ് വിലയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിമാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആഗോള വിപണിയിലെ വില.

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഈടാക്കുന്ന നികുതി വന്‍തോതില്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചതാണ് വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിലേക്കെത്താന്‍ കാരണം. ആറുവര്‍ഷത്തിനിടെ കേന്ദ്രനികുതി 307 ശതമാനമാണ് വര്‍ധിച്ചത്. 2020-21ല്‍ 1.71 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധികവരുമാനമാണ് തീരുവയിനത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിലേക്ക് എത്തിയത്.

ഗതാഗതച്ചെലവില്‍ രണ്ടുരൂപയിലധികം വ്യത്യാസം

:കൊച്ചിയില്‍നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം പാറശ്ശാലവരെയെത്തുമ്പോഴേക്കും ഗതാഗതച്ചെലവ് ഇനത്തില്‍ പെട്രോളിന് കൂടുന്നത് രണ്ടു രൂപയിലധികമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പമ്പില്‍ ഒഴികെ പാറശ്ശാലയില്‍ വില 100 കടന്നു.

ഐ.ഒ.സി. പമ്പിലെ വില

പെട്രോള്‍

അടിസ്ഥാന വില 38.50

കേന്ദ്ര നികുതി 32.90

സംസ്ഥാന വാറ്റ് 22.68

ഡീലര്‍ കമ്മിഷന്‍ 3.70

ആകെ (ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉള്‍പ്പെടെ) 99.99

ഡീസല്‍

അടിസ്ഥാന വില 41.05

കേന്ദ്രനികുതി 31.80

സംസ്ഥാന വാറ്റ് 17.75

ഡീലര്‍ കമ്മിഷന്‍ 2.59

ആകെ (ഗതാഗതച്ചെലവ് ഉള്‍പ്പെടെ) 95.05

