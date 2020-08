ഓണം അവധി ദിനങ്ങളില്‍ വാഹന രജിസ്‌ട്രേഷനുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷകള്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീര്‍പ്പാക്കണമെന്ന് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി. തുടര്‍ച്ചയായി ആറു ദിവസം അവധിയായതോടെയാണ് താത്കാലിക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ അപേക്ഷകളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വീട്ടിലിരുന്നോ ഓഫീസിലെത്തിയോ ഉടന്‍ തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

കേരളത്തിന്റെ വാഹന വില്പനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റവന്യൂ വരുമാനം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 3392.23 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ 1414.72 കോടിയായി. കാറും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളുടെ വില്പനയില്‍നിന്നാണ് റവന്യൂ വരുമാനത്തിന്റെ 60 ശതമാനവും ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 9.13 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനാണ് നടന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ രണ്ടു വരെ സര്‍ക്കാര്‍ അവധി ദിനങ്ങളാണ്. മൂന്നിനു മാത്രമേ ഓഫീസുകള്‍ തുറക്കൂ. ഉപഭോക്താക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഗതാഗതമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രനോട് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം.

