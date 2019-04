'വാഹന്‍' എന്ന പുതിയ സോഫ്റ്റ്വേറിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ വാഹന രജിസ്ട്രേഷനെ ബാധിക്കുന്നു. ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ റോഡ് നികുതിയിലുണ്ടായ വര്‍ധനവും രജിസ്ട്രേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതലാണ് 'വാഹന്‍' സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. പുതിയ സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ പരിചയക്കുറവിനൊപ്പം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളും തടസ്സമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

സാങ്കേതികപ്രശ്നങ്ങള്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്‌സ് സെന്ററില്‍ അറിയിച്ച് അപ്പോള്‍ത്തന്നെ പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ വാഹന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ അരുണ്‍ പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ വാഹന്‍ സോഫ്റ്റ്വേറിലൂടെ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈനായാണ് വാഹനരജിസ്ട്രേഷന്‍. ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുമ്പോഴാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇതുപരിഹരിക്കാനായി എല്ലാ ആര്‍.ടി. ഓഫീസുകളിലും വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ളൂവെന്നും ഉടനെ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നുമാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

റോഡുനികുതി ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ഒരുശതമാനം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വര്‍ധിപ്പിച്ച നികുതി അടയ്ക്കാതെ ഏപ്രില്‍ ഒന്നിനുമുമ്പ് താത്കാലിക രജിസ്ട്രേഷന്‍ എടുത്തിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് വാഹന രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താനാകില്ല. വര്‍ധിപ്പിച്ച നികുതി അടയ്ക്കാന്‍ ആര്‍.ടി. ഓഫീസുകളില്‍ നേരിട്ട് എത്തണം. ഇതും വാഹന രജിസ്ട്രേഷനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Vehicle Registration Gets Delayed Due To Update Of Software