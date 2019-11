ഹോട്ടല്‍, സിനിമാ തിയ്യറ്റര്‍, റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാനെത്തുമ്പോള്‍ കാണുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. പാര്‍ക്ക് അറ്റ് യുവര്‍ ഓണ്‍ റിസ്‌ക്. (വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍) വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ കൈയൊഴിയാനുള്ള മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യമാണ് ഈ വാക്കുകള്‍.

എന്നാല്‍, ഇത്തരം പാര്‍ക്കിങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് വാഹനം മോഷണം പോകുകയോ, വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് തകരാര്‍ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാര്‍ക്കിങ് അനുവദിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെന്നാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി. ഹോട്ടല്‍ പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ നിന്ന് കാര്‍ മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് ഈ വിധി.

വാലറ്റ് പാര്‍ക്കിങ്ങ് സംവിധാനത്തില്‍ വാഹനം എങ്ങനെ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്നോ അതേ രീതിയില്‍ തിരിച്ച് നല്‍കേണ്ടത് പാര്‍ക്കിങ് ഒരുക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അഥവാ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പാര്‍ക്കിങ്ങിലെ ജീവനക്കാരന്റെ മേല്‍ ഇടരുതെന്നും സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

1998-ല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ ഫൈവ് സ്റ്റാര്‍ ഹോട്ടലിന്റെ പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ നിന്നും വാഹനം മോഷണം പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ സുപ്രധാന വിധി. വാഹന ഉടമയ്ക്ക് ഹോട്ടല്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന വിധിക്കെതിരേ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

വാഹനം മോഷണം പോയ സംഭവത്തില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് തുക നല്‍കാന്‍ കമ്പനി തയ്യാറായിരുന്നു. എന്നാല്‍, നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഹോട്ടല്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വാഹന ഉടമ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. 1998 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

Content Highlights: The Firm Is Liable For Theft Or Damage Of Vehicle From Their Parking