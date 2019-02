40 സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ പുല്‍വാമയിലെ ചാവേര്‍ ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി അന്വേഷണ ഏജന്‍സി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എന്‍ജിനിയര്‍മാരുടെ സഹായം തേടി.

സ്‌ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നും ചില നമ്പറുകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ള കാറിന്റെ ഒരു മെറ്റല്‍ ഭാഗം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നമ്പറിന്റെ സഹായത്തില്‍ വാഹനത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉടമയെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് എന്‍ജിനിയര്‍മാരുടെ സഹായം തേടിയത്.

ഈ നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനം നിര്‍മിച്ച വര്‍ഷം, ഏത് ഷോറൂം വഴിയാണ് വാഹനം ഇവരുടെ കൈവശമെത്തിയത്, എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് അറിയേണ്ട്. മാരുതിയുടെ ഇക്കോയിലാണ് ഭീകരന്‍ സഞ്ചരിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയവരെയും വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ എത്തിച്ചുനല്‍കിയവരെയും കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് അന്വേഷണ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയ വാഹനം സംബന്ധിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

പുല്‍വാമയില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭീകരര്‍ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Pulwama Attack: Maruti Suzuki Engineers At Ground Zero To Help Probe