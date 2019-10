എത്ര ചെറിയ നിയമലംഘനമാണെങ്കിലും യാതൊരു വിട്ടുവീഴചയും ചെയ്യാത്ത വിഭാഗമാണ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍മാരും മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരും. എന്നാല്‍, ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇടാതിരുന്ന ആര്‍ടിഒയ്ക്ക് വാഹനം തടഞ്ഞ് പിഴയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പില്‍ഭിത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. അസിസ്റ്റന്റ് റീജിണല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസറായ അമിതാഭ് റായി തന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തില്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇടാതെ യാത്രചെയ്യവെയാണ് നാട്ടുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഗതാഗത നിയമം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

നാട്ടുകാര്‍ വാഹനം വളയുകയും പ്രശ്‌നം വഷളാവുകയും ചെയ്തതോടെ പോലീസുകാര്‍ എത്തി സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇടാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് എആര്‍ടിഒയില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, എത്ര രൂപയാണ് പിഴ ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും യാത്രക്കാര്‍ സീറ്റുബെല്‍റ്റ് ധരിക്കണം.

അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയ ആള്‍ക്കൂട്ടം നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് എവിടെയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഡ്രൈവര്‍ സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. താന്‍ എപ്പോഴും സീറ്റുബെല്‍റ്റ് ധരിക്കുന്നയാളാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നാം തീയതി മുതല്‍ പുതുക്കിയ മോട്ടോര്‍ വാഹനനിയമം പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ചിലയിനം പിഴകളില്‍ കുറവുവരുത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ്, ഹെല്‍മറ്റ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നതിനുമുള്ള പിഴ കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Source: Cartoq

Content Highlights: Public Stop RTO Official Vehicle And Fined For Not Wearing Seatbelt