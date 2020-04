കേരളത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് കൂട്ടംകൂടിയ ആളുകളെ ഏത്തമിടീപ്പിച്ച സംഭവം വലിയ വിവിദങ്ങള്‍ക്കും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും വഴിവെച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പോലീസ് ഈ ശിക്ഷാരീതി ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശില്‍ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ നിരത്തിലൂടെ ആഡംബര വാഹനത്തില്‍ കറങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ നഗരമധ്യത്തില്‍ പോലീസ് ഏത്തമിടീക്കുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയുന്നു.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ആഡംബര കാറില്‍ നഗരം ചുറ്റാനിറങ്ങിയ യുവാവിനെ പോലീസ് ഏത്തമിടീപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമധ്യമങ്ങളില്‍ നിറയുന്നത്. നഗരത്തില്‍ പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ നഗരം ചുറ്റാനിറങ്ങിയ യുവാവ് കുടുങ്ങിയത്.

പോര്‍ഷെയുടെ ടൂ സീറ്റര്‍ കണ്‍വേര്‍ട്ടബിള്‍ മോഡലിലാണ് യുവാവ് നഗരം ചുറ്റാനിറങ്ങിയത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി മാസ്‌ക് പോലും ധരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്. പോലീസ് കൈകാണിച്ചയുടന്‍ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകളുമായി യുവാവ് പുറത്തുവരുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. ഇന്‍ഡോറിലെ വ്യവസായിയായ ദീപക് ദര്‍യാനിയുടെ മകനാണ് ഈ യുവാവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

എന്നാല്‍, മതിയായ രേഖകള്‍ ഇല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അയാളോട് ഏത്തമിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കള്‍ പോലീസിനെതിരേ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഫ്യൂ പാസും വാഹനരേഖകളും ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നെന്നും പോലീസ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നുമാണ് ആരോപണം.

Source: NDTV

