ആശിച്ച സമ്മാനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നിരാശ സ്വാഭാവികം. എന്നാല്‍ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനമായാല്‍ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തോന്നില്ല

എന്നാല്‍, വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഭവമാണ്‌ വെള്ളിയാഴ്ച ഹരിയാനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. തന്റെ പിറന്നാളിന് സമ്മാനമായി ജാഗ്വാര്‍ വേണമെന്ന് യുവാവ് മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, അവര്‍ ജാഗ്വാറിന് പകരം ബിഎംഡബ്ല്യു വാങ്ങി നല്‍കി.

പക്ഷെ, അവര്‍ നല്‍കിയ സമ്മാനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത യുവാവ് ബിഎംഡബ്ല്യു വാഹനവുമായെത്തി അത് പുഴയില്‍ തള്ളുകയായിരുന്നു. വാഹനം പുഴയില്‍ മുങ്ങുന്നതിന്റെ ദൃശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദേഷ്യമടങ്ങിയതോടെ യുവാവ് തന്നെ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടി വാഹനം കരയിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും മാധ്യമങ്ങളിലുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ യുവാവിനെതിരേ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

