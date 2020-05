ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഒഴിഞ്ഞ നിരത്തുകണ്ട് ആക്‌സിലറേറ്ററില്‍ ആഞ്ഞുചവിട്ടി അതിവേഗം പാഞ്ഞ അരലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങള്‍ ക്യാമറക്കണ്ണില്‍ കുടുങ്ങി. ഇവയെല്ലാം 1,500 രൂപവീതം പിഴയൊടുക്കേണ്ടിവരും. അമിതവേഗത്തില്‍ ഓടിയ വാഹനങ്ങള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പിടിയിലായത് കൊച്ചി മേഖലയിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോഴാണ്. സംസ്ഥാന ഗതാഗതവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരമേഖലയിലെ കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്.

തിരുവനന്തപുരം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ദക്ഷിമേഖലയില്‍ പോലീസ് സഹായത്തോടെയാണ് ക്യാമറാ നിരീക്ഷണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ കണക്കുകള്‍ ഉടന്‍ പുറത്തുവിടും. മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ മേയ് പത്തുവരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് ലഭ്യമായത്. ഈ കാലയളവില്‍ കാസര്‍കോട് മുതല്‍ കൊച്ചി വരെയുള്ള റോഡുകളില്‍ ചീറിപ്പാഞ്ഞുപോയ 53,895 വാഹനങ്ങളാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഇതില്‍ കൂടുതലും കാറുകളും മോട്ടോര്‍ ബൈക്കുകളുമാണ്.

കൊച്ചി മേഖലയിലെ റോഡുകളില്‍ വെച്ചുമാത്രം 45,263 വാഹനങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ കുടുങ്ങി. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ 31 വരെയുള്ള ഏഴുദിവസം മാത്രം 10,323 വാഹനങ്ങള്‍ വേഗനിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു. ഇതില്‍ 8,043 വാഹനങ്ങള്‍ കൊച്ചിയില്‍ വെച്ചാണ് പാഞ്ഞത്. ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ 31,041 വാഹനങ്ങള്‍ വേഗനിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു. ഇതിലും കൊച്ചിതന്നെ വില്ലന്‍. 27,678 വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെക്കൂടി പാഞ്ഞത്.

മേയ് പത്തുവരെയുള്ള കണക്കില്‍ 12,531 വണ്ടികളും നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചു. കൊച്ചിയില്‍ മാത്രം 9,542 വാഹനങ്ങളുണ്ട്. സംസ്ഥാന അതിര്‍ത്തിമേഖലകളിലും വാഹനങ്ങള്‍ അമിതവേഗത്തില്‍ പോകുന്നതായി കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് അട്ടപ്പള്ളത്തെ ക്യാമറയില്‍ മാത്രം ഏഴുദിവസം 256 വാഹനങ്ങള്‍ കുടുങ്ങിയതായി ഗതാഗതവകുപ്പ് ജോയിന്റ് കമ്മിഷണര്‍ രാജീവ് പുത്തലത്ത് പറഞ്ഞു.

ക്യാമറയിലുള്ളത് കേന്ദ്രവേഗം

കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള വേഗനിയന്ത്രണമാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയില്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതനുസരിച്ചുള്ള പരമാവധി വേഗത ലംഘിക്കുന്നവരാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഇതനുസരിച്ച് കാറിന്റെ പരമാവധി വേഗത എക്‌സ്പ്രസ് വേയില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 120 കി.മീ., ദേശീയപാതയില്‍ 100 കി.മീ., മറ്റിടങ്ങളില്‍ 70 കി.മീ. ബസിന്റേത് ദേശീയപാതയില്‍ 90 കി.മീ., മറ്റിടങ്ങളില്‍ 60 കി.മീ. ടൂവീലറിന് ദേശീയപാതയില്‍ 80 കി.മീ., മറ്റിടങ്ങളില്‍ 60 കി.മീ. ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് 50 കി.മീ.

