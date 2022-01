മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളുള്ള കേരളത്തില്‍ നിരത്തിലുള്ളത് 1.56 കോടി വാഹനങ്ങള്‍. ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണത്തിനും ഇടയാക്കുന്നവിധത്തില്‍ വാഹനപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കാണ് നിരത്തുകള്‍ നീങ്ങുന്നതെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2021-ല്‍ മാത്രം 7.64 ലക്ഷം പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ ഇറങ്ങി. കോവിഡ് രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനത്തിന് ഇടയിലും മുന്‍വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 19.39 ശതമാനം വര്‍ധനയുണ്ട്. ഇതില്‍ 5.14 ലക്ഷവും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ്. വാഹനങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലും കാര്യമായ വര്‍ധനയുണ്ട്.

വാഹനങ്ങളില്‍നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തില്‍ കലരുന്ന മാലിന്യങ്ങള്‍

കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സൈഡ്, കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രോ കാര്‍ബണ്‍, സള്‍ഫര്‍ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, സൂക്ഷ്മപൊടിപടലങ്ങള്‍

ചരക്കുലോറി ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ 515 ഗ്രാം കാര്‍ബണ്‍ ഡയോക്സെഡും, 3.6 ഗ്രാം കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡും പുറംതള്ളുന്നുണ്ട്.

നീങ്ങുന്നത് ഡല്‍ഹിക്ക് സമാനമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്

ബദല്‍ യാത്രാമാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടിയില്ലെങ്കില്‍ കേരളവും ഡല്‍ഹിക്ക് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമലിനീകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന സൂചനയാണിത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് സ്വകാര്യവാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാന്‍ യാത്രക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വര്‍ധിക്കുമ്പോള്‍ വാഹനമലിനീകരണത്തോതും വര്‍ധിക്കും.



ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ റിസര്‍ച്ച് ജേണല്‍ ഓഫ് എന്‍ജിനറിങ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജിയിയുടെ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് 2010-2018 കാലയളവില്‍ നടത്തിയ പഠനം

2010-ല്‍ ഒരു കിലോമീറ്ററിനുള്ളില്‍ 865 ഗ്രാം കാര്‍ബണ്‍ മോണോക്സൈഡ്.

2018-ല്‍ അത് 1727 ഗ്രാമായി

2030-ല്‍ 3200 ഗ്രാമായും, 2040-ല്‍ 4400 ഗ്രാമായും വര്‍ധിക്കും. ഇതേരീതിയില്‍ മറ്റു വാതകങ്ങളിലും വര്‍ധനയുണ്ടാകും.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ വഴിയുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോര്‍ഡ് പഠനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയവാഹനങ്ങള്‍ വര്‍ഷം എണ്ണം

2018 10.49 ലക്ഷം

2019 9.13 ലക്ഷം

2020 6.40 ലക്ഷം

2021 7.64 ലക്ഷം

വര്‍ഷം വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്നിവ ക്രമത്തില്‍

2010-11 60,45,322

2011-12 68,65,539

2012-13 80,48,673

2013-14 85,47,966

2014-15 94,21,245

2015-16 1,01,71,813

2016-17 1,10,30,307

2017-18 1,20,42,691

