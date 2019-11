representational image

മുംബൈ: ലോകത്ത് വാഹനമോടിക്കാന്‍ ഒട്ടും കൊള്ളാത്ത നഗരം എന്ന 'ബഹുമതി' മുംബൈ സ്വന്തമാക്കി. 100 ലോകനഗരങ്ങളില്‍ അടുത്തിടെനടന്ന സര്‍വേയില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലായാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യതലസ്ഥാനം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൊട്ടിത്തകര്‍ന്ന റോഡുകളും മുക്കിനുമുക്കിനുള്ള വേഗനിയന്ത്രണ തടസ്സങ്ങളും നീണ്ടുപോകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കുകളും ഗതാഗതമര്യാദകളുടെ അഭാവവുമാണ് മുംബൈയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ വാഹനമോടിക്കുകയെന്ന സാഹസത്തില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത്. നാട്ടുകാര്‍ കൂടുതലായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് കാരണവും അതുതന്നെ.

യൂറോപ്പിലെ പ്രമുഖ വാഹനഘടകഭാഗ വില്‍പ്പനക്കാരായ 'മിസ്റ്റര്‍ ഓട്ടോ'യാണ് ലോകനഗരങ്ങളുടെ ഗതാഗത സൗഹൃദ ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയത്. അവരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഇടംപടിച്ചത് രണ്ടു നഗരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. അതില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത ഏറ്റവും മോശം നഗരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്‍ മുംബൈ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയ്ക്ക് 29.99 പോയന്റു കിട്ടിയപ്പോള്‍ മുംബൈയ്ക്ക് ഒരു പോയന്റുമാത്രമാണ് കിട്ടിയത്.

മിസ്റ്റര്‍ ഓട്ടോയുടെ സര്‍വേയനുസരിച്ച് വാഹനമോടിക്കാന്‍ ഏറ്റവും പറ്റിയ നഗരം കാനഡയിലെ കാല്‍ഗറിയാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനം യു.എ.ഇ.യിലെ ദുബായിക്ക് കിട്ടി.

