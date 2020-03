ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങളുടെ വില്പന മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ഉണര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹനവകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണറുടെ നിര്‍ദേശം. അതുവരെ വില്പനയാകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ വേണ്ടിവന്നാല്‍ അധികസമയം ജോലിചെയ്യണം.

ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങളുടെ വില്പന മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കണം. ഇതിനായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരം അറിയിക്കണം. ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങളുടെ വില്പന മാര്‍ച്ച് 31-ന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനായി മാര്‍ച്ച് 10-നുള്ളില്‍ ഓരോ ആര്‍.ടി. ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ വാഹനഡീലര്‍മാരുടെ യോഗം ആര്‍.ടി.ഒ.മാര്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ക്കണം.

ഷാസിയായും താത്കാലിക രജിസ്‌ട്രേഷനെടുത്തും വില്പനയായ വാഹനങ്ങളുടെ സ്ഥിരം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 31-നുള്ളില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെന്ന് ഓരോ ഓഫീസും ഉറപ്പാക്കണം. ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫയലും 31-നുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ രേഖാമൂലം നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ ബി.എസ്.-ആറ് വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മാത്രമേ നടക്കൂ. എന്നാല്‍, ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങള്‍ വിറ്റുതീരുന്നതിനെപ്പറ്റി ആശങ്കയില്ലെന്നാണ് മിക്ക വാഹനനിര്‍മാണക്കമ്പനികളും പറയുന്നത്. വാഹനങ്ങള്‍ ബി.എസ്.-ആറിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് മുന്നില്‍ക്കണ്ട് ഉത്പാദനം അതിലേക്ക് മാറ്റി. സാമ്പത്തികവര്‍ഷാന്ത്യത്തിലെ ആദായവില്പന ലക്ഷ്യം നേടുന്നതോടെ ബി.എസ്.-നാല് വാഹനങ്ങളെല്ലാം വിറ്റഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനികള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

