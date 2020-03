ബി.എസ്. ഫോര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ മാര്‍ച്ച് 31ന് പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടതിനാല്‍ നേരിട്ടുള്ള പരിശോധന കൂടാതെ തന്നെ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം.

എല്ലാ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും താത്കാലിക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ എടുക്കുന്ന ദിവസംതന്നെ സ്ഥിരം രജിസ്‌ട്രേഷനും നല്‍കണമെന്ന് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. എല്ലാ ആര്‍.ടി.ഒ., ജോയന്റ് ആര്‍.ടി.ഒ.മാര്‍ക്കും ഇതു സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഇപ്രകാരം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ലഭിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ ഒരു കാരണവശാലും പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് വാഹനങ്ങളില്‍ ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്‍ സ്ഥിരം രജിസ്‌ട്രേഷനു ശേഷം നോട്ടീസ് നല്‍കി ഹാജരാക്കിയാല്‍ മതിയാകും.

കോവിഡ്19ന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ കഴിയുന്നതും സാമൂഹിക അകല്‍ച്ച പാലക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് വാഹനപരിശോധന ഒഴിവാക്കിയത്.

ഈ നിര്‍ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യവാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണറുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും നിര്‍ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: Motor Vehicle Department Allot Permanent Number At The Time Of Temporary Registration