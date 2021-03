സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസുകള്‍ക്ക് യഥേഷ്ടം ഓടാന്‍ അനുമതി നല്‍കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിജ്ഞാപനമിറക്കി. അംഗീകൃത ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ടൂറിസ്റ്റ് പെര്‍മിറ്റ് എടുത്താല്‍ രാജ്യത്ത് എവിടെയും ബസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ടാക്‌സി വാഹനങ്ങള്‍ ഓടിക്കാം. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകം അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതില്ല.

കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റില്‍ അപേക്ഷിച്ചാല്‍ അംഗീകൃത ടൂര്‍ ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ക്കെല്ലാം പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും. 23 സീറ്റില്‍ കൂടുതലുള്ള എ.സി. ബസിന് മൂന്നുലക്ഷം രൂപയും നോണ്‍ എ.സി.ക്ക് രണ്ടുലക്ഷം രൂപയും വാര്‍ഷിക പെര്‍മിറ്റ് ഫീസ് നല്‍കണം. 10 മുതല്‍ 23 വരെയുള്ള സീറ്റുകളുള്ള എ.സി. വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 75,000 രൂപയും നോണ്‍ എ.സിക്ക് അരലക്ഷം രൂപയും നല്‍കണം.

പെര്‍മിറ്റ് വിതരണത്തിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിനു ലഭിക്കുന്ന തുക ജി.എസ്.ടി. മാതൃകയില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് വീതംെവക്കും. ഓരോ വാഹനങ്ങളില്‍നിന്നും പ്രത്യേകം നികുതി ഈടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിലവിലെ വ്യവസ്ഥയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനം ഗണ്യമായി ഇടിയും. എന്നാല്‍, ഇത് വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയ്ക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് തിരിച്ചടി

പുതിയ ഭേദഗതി അന്തസ്സംസ്ഥാന പാതകളില്‍ അനധികൃതമായി ഓടുന്ന ആഡംബര ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനിടയുണ്ടെന്നതാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്കു ഭീഷണിയാകുന്നത്. റോഡ് നികുതി തീരെക്കുറവായ നാഗാലാന്‍ഡ്, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ബസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്കു ഓടുന്നത്. ഓള്‍ ഇന്ത്യാ പെര്‍മിറ്റ് എടുത്താല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകം പെര്‍മിറ്റ് എടുക്കേണ്ടതില്ല.

സ്റ്റോപ്പുകളില്‍നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുന്നതും പ്രത്യേകം ടിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നതും സ്റ്റേജ് ക്യാരേജ് നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നു കാണിച്ചാണ് ഇപ്പോള്‍ കേസെടുക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഓള്‍ ഇന്ത്യാ പെര്‍മിറ്റിലൂടെ ഇത് മറികടക്കാം. ഫലത്തില്‍ അന്തസ്സംസ്ഥാന പാതകളില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയുണ്ടാകും. കേരളം, തമിഴ്നാട്, കര്‍ണാടക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ജൂലായിലാണ് കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ ഒന്നുമുതല്‍ പുതിയ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാകും.

