ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ബസുകളിലും ഉയര്‍ന്ന ശബ്ദത്തിലുള്ള ഓഡിയോസിസ്റ്റം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനെയും അലങ്കാരവിളക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെയുംകുറിച്ച് ഗതാഗതകമ്മിഷണര്‍ വിശദീകരണംനല്‍കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.

ട്രെയിലറുകളില്‍ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടെയ്നറുകള്‍ ലോറിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൂട്ട് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെക് പോസ്റ്റുകളില്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് അനില്‍ കെ. നരേന്ദ്രന്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

പൊതുഗതാഗതത്തിനുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ എവിടെയാണെന്നു കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന വി.എല്‍.ടി. മെഷീനും എമര്‍ജന്‍സി ബട്ടണും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കേണ്ടെന്ന ചട്ടഭേദഗതിക്കെതിരേ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

അവിനാശിയില്‍ 19 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അപകടത്തിനുകാരണം കണ്ടെയ്നര്‍ ശരിയായി ലോക്ക് ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് ഗതാഗതകമ്മിഷണര്‍ കേരള റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയോഗത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

പൊതുഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും വാതിലുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശമുള്ളതായി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ വാഹനങ്ങള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നല്‍കാനാണ് ഗതാഗത കമ്മിഷണേറാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Lights and Sound System In Tourist Bus; High Court Seek Explanation For Motor Vehicle Department