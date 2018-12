കാഞ്ഞങ്ങാട്: അതിവേഗവും മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ അശ്രദ്ധമായി മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും നേരില്‍ കണ്ട മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കെതിരേ നടപടിക്ക് ശുപാര്‍ശ നല്‍കി.

കാസര്‍കോട്ടുനിന്ന് കണ്ണൂര്‍ ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബസ്സിലെ ഡ്രൈവര്‍ ചെറുകുന്നിലെ ബാബു, കാസര്‍കോട് ഭാഗത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബസ്സിലെ ഡ്രൈവര്‍ സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയാണ് നടപടി.

കാഞ്ഞങ്ങാട് മോട്ടോര്‍വാഹന ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ ഇവരുടെ പേരില്‍ കേസെടുക്കുകയും ലൈസന്‍സ് റദ്ദുചെയ്യാന്‍ ശുപാര്‍ശ അയക്കുകയുമായിരുന്നു.

