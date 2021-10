അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ബസ് ഓടിച്ചിറക്കിയശേഷം സ്ഥാപനത്തെ വിമര്‍ശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. പൂഞ്ഞാറിലെ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ ബസ് ഇറക്കി അപകടമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡ്രൈവര്‍ എസ്. ജയദീപിന്റെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കെതിരേ ഔദ്യോഗിക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലാണ് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. മറുപടി നല്‍കിയത്.

ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതികരണം. ബസ് സുരക്ഷിതമായി കടന്നുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയശേഷമേ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്ക് ഇറക്കാവൂ എന്ന് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

വെള്ളക്കെട്ടില്‍ ഒരാള്‍ നീന്തുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഡ്രൈവര്‍ ബസ് ഓടിച്ച് ഇറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തമാണ്. ഡ്രൈവറുടെ വിവേകമില്ലായ്മയാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. പറയുന്നു. ബസുകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്നസും ഇന്‍ഷുറന്‍സുമില്ല എന്ന ഡ്രൈവറുടെ ആരോപണം അറിവില്ലായ്മയാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ബസുകളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കാലാവധി ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സര്‍ക്കാര്‍ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ബസുകളെല്ലാം ഓടിക്കാം. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷനുകളെ തേഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. നഷ്ടപരിഹാരം നേരിട്ട് നല്‍കും. ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുക്കാനും എടുക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നിയമപ്രകാരം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്കുണ്ടെന്നും മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഫെസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം

ദയവായി അജ്ഞത.... അലങ്കാരമാക്കരുത് .....



കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകളുടെ ഫിറ്റ്‌നസും ഇന്‍ഷുറന്‍സും സംബന്ധിച്ച് ഈരാറ്റുപേട്ട ഡിപ്പോയില്‍ യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍.......

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കനത്ത മഴയില്‍ പൂഞ്ഞാര്‍ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിക്ക് സമീപം രൂപപ്പെട്ട വെള്ളക്കെട്ടില്‍ യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് അപകടം ഉണ്ടാകും വിധം വാഹനമോടിച്ച് കയറ്റിയതിന് സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ ശ്രീ. ജയദീപ്. എസ് ഉയര്‍ത്തുന്ന വാദങ്ങള്‍ പലതും വാസ്തവ വിരുദ്ധവും നിയമപരമായി നിലനില്‍ക്കാത്തതുമാണ്. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന ആര്‍ക്കും വളരെ വ്യക്തമായി സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് തുടര്‍ യാത്രയ്ക്ക് വിഘാതമാകുന്ന തരത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാല്‍ ആയത് അപകടകരമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമേ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറാകാവൂ എന്നത് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലവില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശമാണ്.

എന്നാല്‍ തന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു വാഹനവും റോഡിലെ വെളളക്കെട്ട് മുറിച്ച് കടന്ന് പോകുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും, വെള്ളക്കെട്ടിലൂടെ നാട്ടുകാരനായ ഒരാള്‍ നീന്തിക്കടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും, ബസ് നിര്‍ത്തി പുറത്തിറങ്ങി വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ തല്‍സ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടാതെ, യാത്രക്കാരുമായി ബസ് അപകടകരമായി മുന്നോട്ട് ഓടിച്ച് വന്ന് യാത്രക്കാരെ അപകട സ്ഥിതിയിലാക്കിയ ശേഷം താന്‍ അവരെ അപകടത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു എന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നതിലെ വാസ്തവ വിരുദ്ധതയും വിവേകമില്ലായ്മയും ഇതോടൊപ്പം നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുന്നവര്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. സ്വയരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞാല്‍ അത് ന്യായീകരിക്കാന്‍ മറ്റായിരം കള്ളം പറയേണ്ടിവരും എന്നതിന് തെളിവാണ് തുടര്‍ന്ന് ടിയാന്‍ നല്‍കിയ മറ്റഭിമുഖങ്ങളില്‍ പറഞ്ഞ മറ്റ് വാദങ്ങള്‍. താനോടിച്ചിരുന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകള്‍ക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് ഇല്ല .... എന്നായി ആശാന്റെ അടുത്ത വാദം ..... ഇതേറ്റുപിടിച്ച ചില ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് സാധുതയുള്ള ഫിറ്റ്‌നെസും ഇന്‍ഷുറന്‍സുമില്ല എന്ന മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തവും നടത്തി .....

അജ്ഞത ഒരു കുറ്റമല്ല .....പക്ഷെ അത് അലങ്കാരമാക്കരുത് .....എന്നേ ഈ വിഷയത്തില്‍ പറയാനുള്ളൂ.

2020 ഫെബ്രുവരി മുതല്‍കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടര്‍ന്ന് എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങളുടെയും ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കാലാവധി സര്‍ക്കാര്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചു വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍G.O (Rt) No. 330/2021/TRAN തീയതി 26.09.2021 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിലവിലെ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കാലാവധി 2021 ഡിസംബര്‍ 31 വരെയോ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകളില്‍ ജി.പി.എസ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതു വരെയോ, ഏതാണോ ആദ്യം അതുവരെ ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡിന് മുന്‍പ് 6200 ലധികം ബസുകള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തിയിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് 4000 ത്തോളം ബസുകള്‍ മാത്രമേ സര്‍വ്വീസ് നടത്തി വരുന്നുള്ളൂ. ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം കോവിഡിന് മുന്‍പ് എല്ലാ വര്‍ഷവും കൃത്യമായി ഫിറ്റ്‌നെസ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തി വന്നതുമാണ്.

സാധുതയുള്ള ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബസും സര്‍വ്വീസിന് നല്‍കാറുമില്ല. ഫിറ്റ്‌നസ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പോലും എല്ലാ ബസുകളും സര്‍വ്വീസിന് ശേഷം ദൈനം ദിനം പരിശോധന നടത്തുകയും തകരാറുകള്‍ പരിഹരിക്കുകയും ആഴ്ച തോറും വീക്കിലി മെയിന്റെനന്‍സ്, കൃത്യമായി മന്ത്ലി മെയിന്റെനന്‍സ് എന്നിവയും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബസിനും ഉപയോഗിച്ച സ്‌പെയര്‍ പാര്‍ട്ട്‌സിനും, ചെയ്ത മെക്കാനിക്കല്‍ ജോലിക്കും, നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ ആരാണ് എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള രേഖകള്‍ പോലും കൃത്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും സാങ്കേതിക തികവുള്ളവരുമായ ഒരു മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്കുണ്ട് എന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് പൊതു സമൂഹത്തിന് പോലും ബോധ്യമായതാണ്. ഇതൊന്നും ഒരാശാന്റെ ഗീര്‍വാണത്തില്‍ ഒലിച്ച് പോകുന്നതല്ല .....

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പരിരക്ഷയില്ലെന്നും അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലോടുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നും പ്രസ്തുത ഡ്രൈവറുടെ വാക്കുകള്‍ കടമെടുത്ത് ചില ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ പ്രചരണം അഴിച്ചു വിടുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിവഹന്‍ വെബ് സൈറ്റില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ സഹിതമാണ് പ്രചാരണങ്ങള്‍ കൊഴുപ്പിക്കുന്നത്. ആശാന്റെ ഗീര്‍വാണങ്ങള്‍ കേട്ട് കാള പെറ്റന്ന് കേട്ടയുടന്‍ കയറെടുത്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ വസ്തുത പരിശോധിച്ചെങ്കില്‍ 'ആശാന്റെ' അജ്ഞതയ്ക്ക് കുടപിടിക്കില്ലായിരുന്നു.

ഇനി നമുക്ക് വസ്തുതകള്‍ പരിശോധിക്കാം....

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് ഒരു പൊതുമേഖലാ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയുമായി എല്ലാ ബസുകളും ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കരാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാല്‍ ഫ്‌ലീറ്റിലുള്ള ചില ബസ്സുകള്‍ക്ക് നിലവില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഇല്ല എന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കാലാവധി അവസാനിച്ച കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസുകള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധമാണോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അല്ല എന്നാണ്... അതെന്തുകൊണ്ട് ? വാഹനങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമം 1988, വകുപ്പ് 146 പ്രകാരമാണ്. ആയത് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

146 Necessity for insurance against third party risk. -

(1) No person shall use, except as a passenger, or cause or allow any other person to use, a motor vehicle in a public place, unless there is in force in relation to the use of the vehicle by that person or that other person, as the case may be, a policy of insurance complying with the requirements of this Chapter: 26 [Provided that in the case of a vehicle carrying, or meant to carry, dangerous or hazardous goods, there shall also be a policy of insurance under the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991).] Explanation. -A person driving a motor vehicle merely as a paid employee, while there is in force in relation to the use of the vehicle no such policy as is required by this sub-section, shall not be deemed to act in contravention of the sub-section unless he knows or has reason to believe that there is no such policy in force.

(2) Sub-section (1) shall not apply to any vehicle owned by the Central Government or a State Government and used for Government purposes unconnected with any commercial enterprise.

(3) The appropriate Government may, by order, exempt from the operation of sub-section (1) any vehicle owned by any of the following authorities, namely:-

(a) the Central Government or a State Government, if the vehicle is used for Government purposes connected with any commercial enterprise;

(b) any local authority;

(c) any State transport undertaking:

Provided that no such order shall be made in relation to any such authority unless a fund has been established and is maintained by that authority in accordance with the rules made in that behalf under this Act for meeting any liability arising out of the use of any vehicle of that authority which that authority or any person in its employment may incur to third parties. Explanation. -For the purposes of this sub-section, 'appropriate Government' means the Central Government or a State Government, as the case may be, and-

(iii) in relation to any other State transport undertaking or any local authority, means that Government which has control over that undertaking or authority.

മേല്‍വിവരിച്ച മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് പ്രകാരം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങള്‍, ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗുകളുടെ വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ 3 തരം വാഹനങ്ങളെ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് വേണം എന്ന നിബന്ധനയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ അനുമതി ഉണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്റുകള്‍ക്കായി നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയെപ്പോലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷനുകളെ തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് അധികാരവും അവകാശവും ഈ വകുപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്.

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഈ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം No. 22005/Estt-B3/65/Fin തീയതി 18.05.1965 എന്ന ഉത്തരവിലൂടെ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയെ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും ഇന്‍ഷുറന്‍സ് വേണം എന്ന വ്യവസ്ഥയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിട്ടുമുണ്ട്. മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമം 1988, വകുപ്പ് 217 ലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം പ്രസ്തുത ഉത്തരവിന് ഇപ്പോഴും നിയമ സാധുതയുമുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ വാഹനാപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് യാത്രക്കാര്‍ക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികള്‍ക്കോ പരിക്കോ മരണമോ സംഭവിച്ചാല്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയ്ക്ക് പകരം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സ്വന്തം ഫണ്ടില്‍ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കും. അതായത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുക്കാനും എടുക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നിയമപ്രകാരം കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്കുണ്ട്.

വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തിയവര്‍ക്ക് ഈ വസ്തുതകള്‍ അറിയാത്തതാണോ ? അതോ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതോ?ഞങ്ങളുടെ യാത്രക്കാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അവര്‍ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അതില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വീഴ്ചകള്‍ പോലും അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല...യാത്രക്കാരെ അപകടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം .... ഞാന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വീമ്പിളക്കുന്നവരല്ല... കുത്തിയൊലിക്കുന്ന മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും സ്വജീവന്‍ തൃണവല്‍ഗണിച്ച് ജീവനുകള്‍ രക്ഷിക്കുന്ന ജെയ്‌സണ്‍ ജോസഫിനെപ്പോലുള്ള ജീവനക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ റോള്‍ മോഡല്‍.

ആരുടെയും അസത്യ പ്രചരണം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നതല്ല ഈ നഗ്‌ന സത്യങ്ങള്‍ .....കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി എന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം ....

Content Highlights: KSRTC Facebook Post On Bus Drive In Flooded Road, KSRTC Erattupetta