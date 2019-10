സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗ കാലാവധി ഏഴില്‍നിന്ന് ഒമ്പതുവര്‍ഷമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചു. ഇല്ലെങ്കില്‍, ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ കാലാവധി കഴിയുന്ന 415 സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റുകള്‍ പിന്‍വലിക്കേണ്ടിവരും. പകരമിറക്കാന്‍ പുതിയ ബസുകളില്ല.

സൂപ്പര്‍ക്ലാസ് സര്‍വീസുകളുടെ പരമാവധി ആയുസ്സ് മുമ്പ് അഞ്ചുവര്‍ഷമായിരുന്നു. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്കുവേണ്ടിയാണ് ഏഴായി ഉയര്‍ത്തിയത്. വീണ്ടും ഇളവുതേടിയാണ് എം.ഡി. സര്‍ക്കാരിനു കത്ത് നല്‍കിയത്. സ്ഥാപനം നേരിടുന്ന ഗുരുതരപ്രതിസന്ധി കത്തില്‍ വ്യക്തമാണ്.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നുവര്‍ഷത്തിനിടെ 100 പുതിയ ബസുകളാണു വാങ്ങിയത്. ഇവയുടെ വിലയില്‍ 18 കോടി രൂപ അശോക് ലൈലന്‍ഡ് കമ്പനിക്കുനല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. പണം നല്‍കാത്തതിനെതിരേ കമ്പനി കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്കെതിരേ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ബസുകള്‍ വാങ്ങാനുള്ള സാമ്പത്തികസ്ഥിതിയിലല്ല സ്ഥാപനം. ദീര്‍ഘദൂരപാതകളിലെ സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനാകില്ല. പെര്‍മിറ്റ് പുതുക്കിയാല്‍ മാത്രമേ അന്തസ്സംസ്ഥാനപാതകളില്‍ ഓടിക്കാനാകൂ. ഇതിനു സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക അനുമതി നല്‍കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

സൂപ്പര്‍ക്ലാസ് സര്‍വീസുകളുടെ പ്രധാന ശൃംഖലയാണ് സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റുകളുടേത്. 415 സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റുകളുടെയും കാലാവധി നവംബറിനും മാര്‍ച്ചിനുമിടയില്‍ അവസാനിക്കും.

സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റുകള്‍ ദിവസം 350 മുതല്‍ 500 വരെ കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിടുന്നുണ്ട്. ഇവയെ മികച്ച സാങ്കേതികക്ഷമതയില്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗപരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇവ ഹ്രസ്വദൂരബസുകളായി മാറ്റണം. ഏഴുവര്‍ഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ബസുകള്‍ തുടര്‍ന്നും ദീര്‍ഘദൂരപാതകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ സുരക്ഷാഭീതിയുണ്ടെന്നു സാങ്കേതികവിഭാഗം ജീവനക്കാരും ഡ്രൈവര്‍മാരും പറയുന്നു.

ബസുകള്‍ മികച്ചനിലവാരത്തില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാലേ തുടര്‍ന്നും ഓടിക്കാനാകൂ. സ്പെയര്‍പാര്‍ട്സിന്റെയും ടയറിന്റെയും വിതരണം മുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്നു പറയാനാകില്ല.

Content Highlights: KSRTC Demands To Extend The Life Of Superfast Buses